Hunden Queen skutt med hagle: - Kunne gått mye verre

Eieren gjorde grufullt funn da hun sjekket hunden.

- Dyrlegen sa hun var enormt heldig. Dette kunne gått mye verre, sier Maria Årsvold fra Sandnes.

Torsdag fant hun sin 14 måneder gamle rodesian ridgeback-tispe, Queen, med hagl i store deler av kroppen, etter at den hadde vært et døgn på rømmen.

Hunden stakk fra familiens bolig klokka ni tirsdag morgen.

- En nabo ringte og sa at hun hadde sett Queen klokka ti tirsdag formiddag, og senere igjen rundt klokka 11, og da hadde hun blødd fra munnen. Vi har snakket med flere som mener at de hørte skudd rundt klokka 11, forteller Årsvold.

- Helt grusom

Familien lette og lette hele tirsdag, men til ingen nytte. Natt til onsdag ble av det triste slaget.

- Den var helt grusom. Ungene grein, alle grein. Vi håpet at hun hadde søkt seg til et fjøs eller et varmt sted, for hun har ikke så lang pels. I tillegg begynte det å regne ved midnatt.

Onsdag morgen fikk familien en telefon fra en nabo som hadde funnet Queen.

- Vi hentet henne med én gang og vasket av henne. Da oppdaget jeg at hun hadde masse haglskudd i hele halsen og egentlig over hele kroppen.

- Sannsynligvis gjort for å skade

Det bar da rett til dyrlegen, som fikk fjernet ut en del av haglet, mens noe lå for langt inne i kroppen til at de kunne fjernes. Beskjeden var at hunden hadde hatt flaks.

- Hun kunne blitt blind, eller enda verre. Heldigvis virker det som at alt kommer til å gå bra, sier en lykkelig, men sjokkert hundeeier.

Hun tror noen har skutt mot hunden for å skade den.

- Jeg aner jo ikke hva hunden kan ha gjort, men man skal jo uansett ikke skadeskyte et dyr. Hun er skutt på avstand, og noen har sannsynligvis gjort det for å skade henne.

- Har kontaktet politiet

Årsvold sier hun har kontaktet politiet, men at de ikke får anmeldt saken før de vet hvem som står bak.

- Det får vi kanskje aldri vite. Men kanskje vedkommende kan bli litt skremt av å se at folk reagerer sterkt på dette, og ikke gjør det igjen. En person som dette bør ikke ha våpen.

Torsdag kveld er hunden i fin form, og gir ifølge eieren uttrykk for at hun synes det er godt å komme hjem.

- Hun har det veldig bra, heldigvis.

