Hundrevis av asylsøkere nekter å forlate leir på Papua Ny-Guinea

Mat, vann og strøm kuttes i flyktningleiren som er australskdrevet på Papua Ny-Guinea, men hundrevis av flyktninger nekter å forlate leiren.

– Flyktningene er fast bestemt på at de ikke vil forlate interneringsleiren. De er redde, men de nekter å dra, sa Behrouz Boochani, en flyktning i leiren tirsdag.

Stengingen av leiren på Manus Island skyldes at høyesterett på Papua Ny-Guinea har fastslått at den er ulovlig. Men beboerne nekter å flytte på seg fordi de er redde for å bli angrepet av lokalbefolkningen.

– Å kutte tilgang til drikkevann for over 600 mennesker, er brudd på menneskerettighetene, skrev den australske senatoren Nick McKim på Twitter.

- Det er en svært spent situasjon her. Flyktninger er blitt truet med å forlate leiren av myndighetene, sa Kate Schuetze i Amnesty International.

Leiren på Papua Ny-Guinea ble etablert av Australia for å hindre at asylsøkere tok seg til landet i båter. Den er blitt kraftig kritisert av FN og menneskerettsgrupper.

Mest sett siste uken