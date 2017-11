Hussain nekter for IS-medlemskap og rekruttering

Ubaydullah Hussain erklærte seg ikke skyldig i å ha rekruttert krigere til Syria eller å være medlem av IS da ankesaken mot han startet.

Den tidligere profilerte talsmannen for Profetens Ummah møtte med kort og velpleid skjegg og i vestlige klær da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrett mandag morgen. Han ville verken bli tatt bilde av eller uttale seg til pressen i forkant av saken. Hussain sitter for tiden varetektsfengslet i Bodø fengsel.

Hussain ble i april i år dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering av en 18 år gammel norsk konvertitt og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS. Han ble også dømt for å ha ytt økonomisk og materiell støtte til flere andre norske IS-krigere i Syria.

32-åringen ble dermed den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering. Hussain nekter straffskyld for begge punkter.

Det er satt av fem uker til saken.

(©NTB)

