Minst 700 personer møtte opp til demonstrasjonen lørdag, til tross for at myndighetene i landet fredag sa at protesten var ulovlig.

Da demonstrantene forsøkte å gå nedover Minsks hovedgate ble de stoppet av opprørspoliti, som deretter startet å pågripe flere av de oppmøtte, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Det er som en krigssone i Minsk. Politiet er overalt, sier Ena Bavic i organisasjonen Civil Rights Defenders.

Ifølge menneskerettighetsgrupper skal så mange som 400 personer være pågrepet, og flere av dem skal ha blitt slått av politiet. Politiet har så langt ikke kommentert verken pågripelsene eller påstandene om at demonstranter skal ha blitt slått.

Rundt 20 journalister skal være blant de pågrepne, ifølge det hviterussiske journalistforbundet.

– De var ukritiske og pågrep både gamle og unge, sier BBCs korrespondent Sergej Kozlovsky til nyhetsbyrået AP.

Bakgrunnen for protestene er blant annet en foreslått skatt fra president Aleksandr Lukasjenko, men demonstrantene har tidligere i mars sagt at protestene handler om mer enn bare den upopulære skatten.

