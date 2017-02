Høyre-representant oppfordrer til Uber-bruk

ANNONSE

Lunde er en av politikerne som ønsker å endre regelverket og fjerne kravet om løyveplikt for drosjer. Selv bruker hun Uber og mener fortsatt bruk er nødvendig hvis det skal bli en lovendring. Selv om Uber-sjåfører nå anmeldes og risikerer straff om de tas, vil ikke Lunde si hun oppfordrer til lovbrudd.

- Hvis det er lovbrudd, er det sivil ulydighet, sier hun til Klassekampen.

Politiet i Oslo kaller det lovbrudd:

- Å drive persontransport mot vederlag uten løyve, er lovbrudd. Den som gjør dette, risikerer utover bøtelegging inndraging av førerkortet, bruksforbud på bilen og at inntekter blir inndratt, sier Ole Rasmus Knudsen, politiinspektør ved trafikkseksjonen i Oslo politidistrikt.

Delingsøkonomiutvalget har i sin rapport foreslått å fjerne løyveplikten for drosjer, noe som kan åpne for aktører som Uber.Det er foreløpig uklart om det er flertall på Stortinget for å fjerne løyvesystemet.