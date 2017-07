Høyre-topp rammet av kreft

- I går feiret vi min siste cellegift med flagg på bordet, forteller Astrid Nøklebye Heiberg (81).

Lørdag la Høyre-topp Astrid Nøklebye Heiberg (81) ut en helseoppdatering fra sykesengen.



«I går feiret vi min siste cellegift med flagg på bordet Alle får det på kreftavdelingen min.»

- Jeg har det aldeles utmerket

Nettavisen har vært i kontakt med Nøkelbye Heiberg tirsdag:



- Det er første gang jeg har lagt ut en slik status på Facebook, men dette syntes jeg var viktig å fortelle. Jeg har det aldeles utmerket, forteller hun.

- Selv om jeg ikke kjenner sluttresultatet.

Den spreke 81-åringen forteller at hun selv har fått erfare at pakkeforløp, innført etter dansk modell i Norge på nyåret 2015, fungerer.

- Det er fantastisk og gir trygghet i en ellers utrygg situasjon.

- Ganske skremmende

Den tidligere statssekretæren forteller i sitt innlegg at legene rundt henne tok raskt affære:



«Klumpen i brystet fant jeg en søndag, fredag ringte fastlegen til kreftsenteret på Ullevål,mandag ringte de meg med forslag om behandlingsopplegg. De informerer, rådgir og og styrer, jeg følger opp.»

Det er ikke så lett å bli syk, forteller hun:



«Det gir en utrolig ro og trygghet i en situasjon som er ganske skremmende. Pakkeforløp for brystkreft er nå tilgjengelig i hele landet. Jeg spør når jeg er på reiser, sist fikk jeg det bekreftet fra Levanger. Det virker!»





Vil slå et slag for «Gamle uten grenser»

Da Nettavisen intervjuet Nøklebye Heiberg for et par år siden, sa hun at hun syntes det er ille at mange 60-åringer nærmest kvitteres ut av arbeidslivet.

- Jeg skal symbolisere noe annet: Mange sier jeg ser yngre ut nå, det er slett ikke meningen.

- Jeg er så mye gladere etter at jeg begynte å jobbe! Og - vil slå et slag for «Gamle uten grenser», inspirert av legene, sier hun - og vil avskaffe en øvre aldersgrense i arbeidslivet.

Lang fartstid

Som 77-åring kom hun tilbake til regjeringskontorene som statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Astrid Nøklebye Heiberg satt en svært kort periode som forbruker- og administrasjonsminister for Høyre våren 1986. Før det var hun statssekretær i Sosialdepartementet i fire år. Hun satt også på Stortinget mellom 1985 og 1989.

77-åringen har hatt flere sentrale verv i Høyre i 1980- og 1990-årene. Blant annet Høyrekvinners Landsforbund.

Nøklebye Heiberg var professor i psykiatri fra 1985 til hun gikk av med pensjon i 2006. Hun var president i Norges Røde Kors mellom 1993 og 1999.

Nettavisen har vært i kontakt med Høyres kommunikasjonsavdeling for en kommentar til saken.

