Men nynorsk skal ingen kunne velge helt vekk, selv om partiet vil fjerne egen eksamen og karakter i sidemål, skriver Aftenposten.

Torsdag legger Høyes programkomité, med leder og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen, fram siste utkast til partiets nye stortingsprogram. En samlet komité foreslår der forsøk med færre fag og mer fordypning de to siste årene i videregående skole.

– Etter elleve års skolegang forutsetter vi at man har fått dekket grunnleggende kunnskap, sier nestleder i programkomiteen, Nikolai Astrup.

Han sikter til at elevene da har gjennomgått ti år i grunnskolen og ett år i videregående skole.

– Da kan man bruke de to siste årene til fordypning og bli bedre rustet til høyere utdanning, sier Astrup, og presiserer at forsøket bare er tenkt utført for elever som velger studiespesialisering.

I videregående skole må norske elever ha henholdsvis åtte og sju fag de to siste årene.

– Jeg tenker at hvis man for eksempel kunne bevege seg ned mot fem eller seks fag, kunne man få flere timer i dem og mer fordypning og gi elevene en grundigere forståelse de kan ta med seg videre til høyere utdanning. Dette passer ikke for alle og må selvsagt være valgfritt, men det kan passe for noen, og derfor er det verdt å teste det ut, mener Astrup. (©NTB)

