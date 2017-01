ANNONSE

Ifølge domstolens president, Andreas Vosskuhle, er partiets raseideologi ikke tilstrekkelig for å legitimere et forbud.

Domstolen mener dessuten at det ikke utgjør noen aktiv trussel mot demokratiet. Partiet har i dag 6.000 medlemmer.

Det nasjonaldemokratiske partiet (NPD) har de siste årene mistet oppslutning etter hvert som høyrepopulistiske partier, som Alternativ für Deutschland, har vunnet fram.

Ifølge den tyske grunnloven må det kunne bevises at et partis ideologi er aggressivt og ønsker voldelige sammenstøt for at det skal kunne forbys.

NPD anklages for å være et nynazistisk, antisemittisk og rasistisk parti.

Den tyske nasjonalforsamlingen har tidligere vedtatt å forby partiet. Arbeidet med å forby partiet har pågått i flere år.

Det første forsøket ble gjort på begynnelsen av 2000-tallet, men mislyktes da grunnlovsdomstolen sa nei i 2003.

Da var begrunnelsen at en rekke statlige informanter hadde infiltrert partiet.

I 2012 vedtok innenriksdepartementet på føderalt nivå og innenriksministrene i samtlige tyske delstater å gjøre et nytt forsøk på å forby partiet, som har stått bak en rekke voldelige demonstrasjoner mot blant annet asylsøkere. (©NTB)