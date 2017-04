Hysteriske memes tar av på nett etter sjokkvideo

ANNONSE

Etter at den sjokkerende videoen hvor en mann ble slept blødende ut av et overbooket fly fra flyselskapet United, ble spredt på internett, har reaksjonene vært sterke og skarpe.

Flyet som skulle fra Chicago til Louisville ble to timer forsinket søndag, fordi politiet måtte bruke makt for å få passasjeren av flyet fordi det var overbooket.

Ba passasjerer gå av frivillig

Flyselskapet hadde først bedt om frivillige til å ta et senere fly mot kompensasjon, uten at noen meldte seg. Deretter ble fire tilfeldige passasjerer bedt om å forlate flyet.

Tre av dem gikk, mens den fjerde altså nektet.

Både mannen selv og andre passasjerer protesterte, men til ingen nytte.

Han ble så dratt etter armene med blod i ansiktet. Flere av medpassasjerene reagerte kraftig på politimennenes håndtering.

I etterkant har reaksjonene rast, og en del har vist sin avsky ved å ty til litt mørk humor og memes (bilder med morsomme tekster til), skriver nettstedet Mashable.

Her er et utdrag:

United Airlines is pleased to announce new seating on all domestic flights- in addition to United First and Economy Plus we introduce.... pic.twitter.com/KQjPClU2d2 — McNeil (@Reflog_18) April 10, 2017

united's list of special in-flight deals makes a lot more sense now pic.twitter.com/UvkRVFppKz — Bob Vulfov (@bobvulfov) April 10, 2017

Wow now is not the time United pic.twitter.com/VzCoL30xZA — Casey Newton (@CaseyNewton) April 10, 2017

DONT TAKE THE FREE FLIGHT! THEY WILL BEAT YOUR ASS AND TAKE YOUR NUGGS!!! https://t.co/dMg35ELHAX — Tony Posnanski (@tonyposnanski) April 10, 2017

“Welcome aboard. Oh, and we need some volunteers to be bumped.” -@United pic.twitter.com/jJsfbYEkbO — Dave (@nochiefs) April 10, 2017

United Airlines in-flight staff training video leaked. pic.twitter.com/9de0L0PlGJ — Alan Ferrier (@alanferrier) April 10, 2017

When you're on your @united flight and the plane starts to fill up pic.twitter.com/Y51L2TubDW — Kevin Toy (@CLG_PewPewU) April 10, 2017

Har beklaget

United Airlines har fått kritikk for fremgangsmåten, og har siden beklaget hendelsen.

- Vi hadde en passasjer som nektet å forlate flyet. Vi hadde flere kunder om bord, som ønsket å komme frem trygt og på tiden. Da mannen nektet å gå av flyet, kontaktet vi Chicago-politiet, sier talsmann Charlie Hobart til NY Times.

Det er ikke uvanlig at flyselskaper selger flere billetter enn det er plasser, ettersom det ofte skjer at ikke alle benytter seg av sin reise.