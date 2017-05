Hyttenabo truer Kåre Willoch med søksmål

ANNONSE

Den tidligere Høyre-toppen ønsker ifølge Agderposten å få anlagt en snaut hundre meters bilvei over naboens eiendom frem til sin hytte i Homborsund i Grimstad kommune.

Willoch (88) mener han har rett til det gjennom en tinglyst veirett.

Hyttenaboen mener retten ikke lenger gjelder og har engasjert advokat. Advokaten truer eksstatsministeren med søksmål og erstatning.

Fått vurdert

Willoch har fått saken vurdert av toppadvokatene ved Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, som gir han fullt medhold.

– Jeg har selvsagt sjekket opp dette før jeg søkte. Er det tvil om det juridiske her, så får vi ta det i retten. Men jeg håper selvsagt at vi når frem med en løsning før det, sier han til Agderposten.

Kåre Willoch: - Jeg ser det som klart nødvendig

- Byrdefullt

Kåre Willoch betegner dagens situasjon som byrdefull for ham og kona.

– Vi blir jo ikke yngre. Det er derfor ikke så lett for oss å benytte oss av hytten siden vi må gå det siste stykket. Det er rett og slett blitt byrdefullt for oss. Vi kjøpte eiendommen i 1965 og bygget der i 1970. Vi har hatt 47 fantastiske år der og vi er veldig glade i Grimstad. I alle år har vi utsatt retten til å anlegge vei frem til hytten, men nå tvinger det seg frem på grunn av vår alder, sier han.

Kåre Willoch hamret løs mot Ap og Sp på Høyres landsmøte

I sitt klagebrev til nabovarselet i saken, skriver advokat Lars Ths Rodvelt at veien vil dele klientenes eiendom i to.

– Min klient motsetter seg bestemt all form for opparbeidelse av bilvei over sin eiendom fram til Willochs fritidsbolig. Videre mangler nabovarselet veiprofiler, opplysninger om bredde, veiskuldre, fylling og skjæring. Veien vil være godt synlig fra deres hytte med nærføringsulemper og det faktum at veien deler eiendommen i to, skriver han i klagebrevet til Grimstad kommune.

Har du fått med deg denne videoen?