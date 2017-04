SJEKKET SENDING FRA DUBAI: Torsdag gjorde tollerne på Gardermoen et unikt narkotikabeslag: Etter å ha analysert to jakker fant de ut at jakkefôret besto av 2,4 kilo bearbeidet opium. Foto: Tolletaten

I disse jakkene fant tollerne 2,4 kilo opium

Torsdag gjorde tollerne på Gardermoen et unikt narkotikabeslag: Etter å ha analysert to jakker fant de ut at jakkefôret besto av 2,4 kilo bearbeidet opium.