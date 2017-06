Ikke svøm utfor denne kanten!

ANNONSE

Luksushotellet Marina Bay Sands er det største hotellet i Singapore. Hotellet er unikt og består av tre tårn som er kronet med et 150 meter langt svømmebasseng, som henger 200 meter over bakken.

Bassenget, som tilsynelatende ikke har noe kant, er tre ganger så langt som et olympisk svømmebasseng. Hotellgjestene kan nyte utsikten av Singapores «skyline» når de ligger og vaker i vannet.

SkyPark er hotellets takterrasse, og er på hele 12.400 kvadratmeter. Terrassen er en tropisk oase som huser 150 tær og 650 planter. Området er tilsvarende stort som tre fotballbaner - stort nok til å parkere fire jumbojeter av type A380, ifølge hotellets hjemmesider.

Svømmebassenget er selve hovedattraksjonen til SkyPark, og er det største bassenget i verden i denne høyden.

Går i ett med horisonten

Det såkalte infinity-bassenget er designet slik at det ser ut som at kanten går i ett med horisonten, men i realiteten ligger det en renne noen centimeter under vannoverflaten, helt ytterst på kanten.

Vannet blir samlet opp i rennen og pumpet tilbake i bassenget. Konseptet skal ha blitt inspirert av rismarkene på Bali i Indonesia, som ligger trappevis.

Videre kan hotellet by på eget kasino, kjøpesenter, utallige restauranter, et museum, en ballsal og konsertlokaler.

Hotellet har 2561 rom og suiter fordelt på 55 etasjer.

Marina Bay Sands tar imot en million gjester i året, og håndterer 36.000 romnøkler hver måned. Hotellet har svimlende 9700 ansatte.

Diana Ross holdt konsert for 2500 gjester under den offisielle åpningen i april i 2010.

Siden den gang har hotellet vunnet 380 priser.

Gode skussmål blant norske gjester

Hotellet får gode skussmål fra norske gjester.

«Å bo på dette hotellet er en opplevelse for livet. Dette er et hotell i første klasse, noe som koster en del penger, men det er verdt det! Bassenget på taket og utsikten er helt utrolig. Anbefaler å se soloppgangen fra bassenget!» skriver en nordmann på TripAdvisor.

«La det være sagt med en gang. Marina Bay Sands er førsteklasses. Det er en opplevelse. Det er arkitektonisk kunst og gigantomani. Det var visstnok verdens dyreste byggverk den gang det ble bygget. Det er kun én grunn til å ikke velge Marina Bay Sands. Det er prisen. For den er stiv,» skriver en annen norsk hotellgjest.

Svømmebassenget ligger på toppen av luksushotellet, og våger du deg helt ut på kanten, kan du nesten se rett ned, 55 etasjer over bakken.

Hotellet består av tre tårn, kronet med en enorm takterrasse på 12.400 kvadratmeter.

- Vil ikke bo der igjen

Selv om Marina Bay Sands i hovedsak høster lovord i anmeldelsene på TripAdvisor, er det også gjester som mener hotellet er for upersonlig.

«Hotellet var flott, stilig, stort og med en helt vanvittig utsikt fra Skypark og fra rommet i 28 etg. Hotellet var imidlertid for stort etter min smak. Det ble lite personlig service, kø for flere ting. Fikk ikke rommet før kl 17! Når man betaler den ganske stive prisen er det uakseptabelt. Jeg vil ikke bo der igjen,» skriver en norsk gjest.