- Imamene går lenger i kamp mot terror

ANNONSE

130 britiske imamer og religiøse ledere uttalte denne uken at de nekter å begrave gjerningsmennene bak lørdagens terrorangrep i London. 31 muslimske lærde i Pakistan utstedte i slutten av mai en fatwah (religiøs erklæring). Den erklærte selvmordsangrep, væpnet opprør mot en stat, og bruk av makt for å innføre Sharia, som haram — forbudt i islam. Det skriver Vårt Land torsdag.

- For ti år siden kunne de rykke ut i offentligheten og si at de fordømte terror, og satt punktum ved det. I dag, med stadig flere terrorangrep, er oppgjøret blitt mer intenst, sier Rana til Vårt Land.

Over hele verden gjør muslimske opinionsledere gjør som dem, og det er ikke nytt, mener ekstremismeforsker Lars Gule.

Han peker overfor Vårt Land på tre mulige årsaker til det: For det første har presset fra opinionen blitt større. For det andre har terroren rykket nærmere og rammer flere, ikke minst muslimer. Til sistg mener Gule at muslimske ledere opplever press fra unge, liberale, også vestlige, muslimer som krever at religiøse ledere skal ta tydelig avstand fra terror. De gamle ideene om at «nei, vi skal ikke kritisere andre muslimer, uansett hvor forferdelige de er», aksepteres ikke av de unge.

Gule mener likevel dette ikke er nytt.

- Muslimer har tatt tydelig avstand fra terror i årevis, sier Gule til avisen.

Illustrasjonsfoto: Oslos imamer på Youngstorget i 2012 da islamer demonstrerte mot den islamkritiske filmen «Innocence og Muslims».

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her