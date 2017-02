Indonesia: - Kvinne fikk 750 kroner for å drepe Kim Jong-nam med gift

ANNONSE

To kvinner er mistenkt for å ha angrepet den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns halvbror Kim Jong-nam på den internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur.

Den ene av kvinnene, en indonesisk statsborger, har i avhør sagt at hun trodde det dreide seg om deltakelse i en spøk som del av et realityprogram på fjernsyn.

Fakta: Fakta om Kim Jong-nam

* Eldste sønn av Sør-Koreas avdøde leder Kim Jong-il. * Født 10. mai 1971 i Pyongyang. * Ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der. * Siden bosatt i utlandet, stort sett i den kinesiske autonome regionen Macau. * Halvbroren Kim Jong-un overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011. * Holdt kontakt med onkelen Jang Song-thaek, som ble henrettet på Kim Jong-uns ordre i desember 2013. * Har i intervjuer erklært seg som tilhenger av reformer i hjemlandet, men ønsket ikke selv noen politisk posisjon. * Døde tirsdag kort tid etter at han skal ha blitt angrepet på flyplassen i Kuala Lumpur av to kvinner som mistenkes være nordkoreanske agenter. * Han var gift to ganger og etterlater seg til sammen seks barn fra flere forhold. Familien bor i Beijing og Macau. (Kilde: NTB, Wikipedia)

Hun fikk 90 dollar, tilsvarende 750 kroner, for å utføre handlingen, opplyste Indonesias viseambassadør til Malaysia, Andriano Erwin, lørdag.

Kvinnen er navngitt som 25 år gamle Siti Aisyah. Hun sitter i varetekt i Kuala Lumpur og fikk lørdag besøk av viseambassadøren.

Ifølge malaysisk politi påførte Aisyah nervegiften VX i Kim Jong-nams ansikt, midt blant andre passasjerer på flyplassen 13. februar.

Overvåkingskameraer viser henne sammen med en annen kvinne. Den andre kvinnen er identifisert som en vietnamesisk statsborger og er også i politiets varetekt.

To andre personer er også pågrepet i saken, og malaysisk politi ønsker å avhøre ytterligere to personer – en ansatt ved Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur og en ansatt i et nordkoreansk flyselskap.

45 år gamle Kim Jong-nam døde kort tid etter giftangrepet. VX er en nervegift som står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen. Kun en tredels dråpe er nok til å drepe et menneske.

