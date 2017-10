Ingegerd (83) pløyer handlevognen tvers gjennom nazistene

- Jeg kjører rett på dem. Rett på dem, sa en sint Ingegerd, som nå blir hyllet som folkehelt på sosiale medier.

Ingegerd (83) har fått heltestatus på sosiale medier etter hun kjørte handlevognene sin gjennom en gruppe nazister som hadde samlet seg på parkeringsplassen utenfor ICA Maxi i Gøteborg, skriver Dagens ETC.

- Jeg er forbannet

Det var medlemmer fra den nynazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen som hadde samlet seg for å gjennomføre en marsj. Marsjen var planlagt og hadde på forhånd skapt mye diskusjon blant Gøteborgs innbyggere.

Ingegerd traff på noen av NMB-medlemmene inne på butikken, og kjente at hun ble irritert.

- Det var seks sånne karer fra NMB der inne. De var veldig kjepphøye og det trigget meg, sier Ingegerd til ETC.

På parkeringsplassen så hun en klynge med flere NMB-medlemmer, og da bestemte 83-åringen seg for å vise dem akkurat hva hun synes om dem.

- Jeg er forbannet. Hvorfor skal de komme hit å forstyrre? Jeg kjører rett på dem. Rett på dem, sa Ingegerd til ETCs reporter.

Sinnet tok over



Ingegerd forteller videre at hun ikke var redd fordi det var politi overalt. Sinnet tok over, sier 83-åringen, som synes det var på sin plass å reagere når hun først hadde dem fremfor seg.

Journalist i ETC, Eigil Söderin, var tilstede og delte en video av Ingegerd på Twitter.

Over 3.000 har likt videoen, og Ingegerd blir hyllet på sosiale medier. Faktisk så har Ingegerds handling blitt så godt mottatt at en innbygger i Gøteborg har foreslått å reise en statue av henne, skriver ETC.

