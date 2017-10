Ingen avklaring om stortingspresidenten

Det er fortsatt uavklart hvem som blir stortingspresident etter de parlamentariske ledernes møttes tirsdag. KrF skal ha bedt Høyre om å vurdere flere.

Høyre har ennå ikke tatt stilling til om man ønsker at Olemic Thommessen skal fortsette eller om stortingsgruppa vil fremme en annen kandidat. Beslutningen kommer onsdag eller torsdag, varsler parlamentarisk leder Trond Helleland.

– Det er en viktig posisjon for oss. Det er en viktig funksjon for dette huset, men også nasjonalt, sier han til NTB.

– Innspill fra KrF

Thommessen har varslet at han stiller seg til disposisjon for en ny periode. Kandidaturet er omstridt etter blant annet byggesprekksaken på Stortinget og håndteringen av en sak knyttet til EOS-utvalget. I løpet av perioden har han fått skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det er også rettet et mistillitsforslag mot ham.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen sa forrige uke til NTB at det ikke er naturlig for Sp å stemme for ham. Også SV har varslet at de kan komme til å slå følge.

Nå har også KrF tatt kontakt med Høyre for å be om at flere kandidater bør vurderes, får Aftenposten opplyst.

– Men vi har ikke satt hardt mot hardt, sier KrF-kilden.

De fire partiene på borgerlig side er blitt enige om å stå sammen om konstitueringen av Stortinget, og de må samle seg om en kandidat i løpet av uka. Stortinget konstituerer seg lørdag, og da skal stortingspresidenten velges i en skriftlig avstemning.

Ap har ikke bestemt seg

Arbeiderpartiet har ikke gjort seg opp en mening om presidentskapsvervet – verken om partiet skal stille sin egen kandidat, eller om det kan være aktuelt å stemme blankt mot Thommessen, opplyser partileder Jonas Gahr Støre.

– Det er et av temaene vi skal avklare, sier han.

Møtet tirsdag formiddag var det første mellom de parlamentariske lederne etter at det nye Stortinget er satt. De diskuterte fordeling av lederverv i komiteene, men heller ikke denne kabalen er ferdig ennå.

