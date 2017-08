Det er ingen personer om bord i ubåten som sank nær København, opplyser politiet. Ubåteieren er siktet for uaktsomt drap etter at en kvinne er meldt savnet.

Selv om kvinnen som er meldt savnet ikke er funnet, anser politiet fortsatt ubåten som mulig gjerningssted, opplyser politiets viseinspektør Jens Møller.

Politiet skal nå lete videre etter den savnede svenske journalisten i Køge Bugt like sør for København, der ubåten forliste.

Arbeidet med å få ubåten opp av vannet pågikk lørdag kveld, og natt til søndag var ubåten på land. Det var ikke mulig for dykkere å ta seg inn i ubåten mens den lå i sjøen.

Den svenske kvinnen som var om bord sammen med den danske oppfinneren Peter Madsen da ubåten forlot havnen ved Refshaleøen i København torsdag kveld, er fortsatt savnet.

Ubåten sank fredag morgen, men Madsen ble reddet i land. Han ble først siktet for å ha drept kvinnen som var om bord, på ukjent sted og på ukjent vis. Lørdag ble det besluttet at Madsen varetektsfengsles i 24 dager, siktet for uaktsomt drap. Dommer Kari Sørensen fant ikke tilstrekkelig bevis for å fengsle ham for drap.

(©NTB)

