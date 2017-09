Inndrar bruksretten til popcorn-time.no

Saken oppdateres.

Økokrim tok i mars i fjor beslag i domenet popcorn-time.no, en side som har lagt til rette for en strømmetjeneste som gir brukerne tilgang til filmer og TV-serier.

Lovens lange arm mente domenet gjør materialet tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaverne, at dette krenker opphavsretten og at domenet utgjør en del av et globalt problem i stadig og rask utvikling.

Nå inndrar økokrim bruksretten til popcorn-time.no,

- Økokrim har utstedt et inndragningsforelegg mot besitteren av bruksretten til domenet popcorn-time.no. Inndragningsforelegget retter seg mot besitteren, da gjerningsperson i saken er ukjent. Det foreligger ikke holdepunkter i etterforskningen for at besitteren av domenet selv har foretatt de straffbare handlingene, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim i en pressemelding.



Åndsverkene ble gjort tilgjengelig fra februar 2015 til Økokrim tok beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no i mars 2016.

Forelegget er begrunnet med overtredelse av åndsverkloven paragraf 2. Besitteren av domenenavnet har nå en frist på fem dager på å vedta eller ikke vedta forelegget.

