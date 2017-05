- Alvorlig, sier politiet om angrep på politi og brannvesen i Groruddalen

ANNONSE

OSLO (NTB, Nettavisen): Politiet tror det er unge gutter i alderen 17 til 19 år som står bak bråket på Vestli i Oslo de siste dagene.

Nå er politiet i bydelen opptatt av å identifisere de som har vært involvert og å komme i dialog med ungdommene og deres foreldre.

- Vi ser svært alvorlig på dette at noen angriper offentlig tjenestemenn. Det er for tidlig å si hva som er motivet, uttalte politiinspektør John Roger Lund ved Stovner politistasjon på en pressekonferanse mandag.

For tredje natt på rad meldte politiet mandag at en ungdomsgjeng hadde vært ute og herjet på Vestli i Oslo. Det var meldt om brann ved en barnehage og at en bil ble påtent.

De siste nettene har politiet vært i samme område flere ganger, etter at ungdommer har tent på søppel og kastet stein mot vektere, politi og brannvesen, melder NTB.

– Vi tror det er samme gjengen som er ute igjen. Det er påfallende at dette skjer tredje natt på rad, på nesten samme sted, sa operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.

Først ble det dent på noe papir oppå en bil. Kort tid senere fikk politiet melding om brann ved en barnehage.

Politiet sendte flere enheter for å lete etter ungdommene, men fikk ikke tak i noen av dem.

Natt til søndag ble tre gutter, én på 17 og to på 18 år, pågrepet etter en omfattende politiaksjon. De er blant annet mistenkt for å ha forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro.

Politiet vet ennå ikke om det er de samme guttene, eller noen andre i den samme gjengen. Også natt til lørdag var gjengen ute og herjet. Da var det flere episoder med søppel som ble antent. En vekter, politiet og brannvesenet som rykket ut, ble angrepet av steinkastende ungdom.

- Det viser i alle fall ikke respekt for politiet når man angriper dem, og vi ser svært alvorlig på det, svarte politiet på pressekonferansen mandag.

Her opplyste de at det er flere unge kriminelle i Groruddalen, men at politiet har god oversikt over hvem de er og godt samarbeid med andre etater.

Politiet på Stovner sa på pressekonferansen mandag at de tror det er 10-15 ungdommer som har vært involvert i bråket i helgen.

