En av dem som har reagert kraftig på sosiale medier er professor og samfunnsdebattant Erling Borgen.

«Da jeg så NAMMO-plakaten med tittelen, ”SKY IS THE LIMIT”, tenkte jeg at dette ikke kunne være produsert av våpenbedriften på Raufoss.

Men etter leting på nett, fant jeg ut at den blant annet er trykket i VGs avis på nyttårsaften. Jeg synes det er avskyelig at norske idrettsutøvere brukes som reklameplakater for en våpenbedrift.

NAMMOs våpen er brukt i kriger i Afghanistan, Irak, på GAZA og en rekke andre steder. NAMMO skryter av at den har avdelingskontor i Saudi-Arabia. E t land som fengsler all opposisjon, pisker kvinner og har dødsstraff.»

En helt ekte annonse



Kommunikasjonsansvarlig i Nammo, Sissel Solum, bekrefter at dette er en ekte annonse, laget av Scootr reklamebyrå på Gjøvik i samarbeide med fotograf Jens Haugen, skriver Natt & Dag

Nammo har lenge samarbeidet med hopplandslaget om aerodynamikk.

– Før sesongstart tar vi bilder av hopplandslaget, og jobber med budskap i forhold til bildene. Målet er at det skal ønske utøverne lykke til, sier Solum til gratisavisen.

«Gjenreiser en stolt propagandasjanger»

Norges Skiforbund godkjente annonsen før trykk.

– Vi fikk dessverre ikke den samme reaksjonen som andre annonsene har fått. Alt vi så var stolte hoppere, samt det norske flagget. Det er forferdelig trist at andre har sett noe annet. Vi tar kritikken på alvor og kommer ikke til å bruke denne annonsen igjen, sier Solum til Aftenposten

Idrettsblogger Andreas Selliaas kaller annonsen en skivebom.

- Det er sikkert utilsiktet, men bildet gir dårlige assosiasjoner til mellomkrigstidens nasjonalistiske propaganda, skriver han på sin egen blogg

@aselliaas Helt krise. Bare at Nammo er en av hovedsponsorene. Hvorfor debatteres ikke norsk (enormt omfattende) våpeneksport mer? Beats me. — Lise Klaveness (@Lisekla) February 27, 2017

Også Kjetil Rolness var ute på Facebook med denne ironiske beskjeden over annonsen med hopplandslaget:

«Norsk våpenindustri tar ansvar for å gjenreise en stolt propagandasjanger som dessverre har gått av moten: Bilder av sunn og vital ungdom - i uniform, foran flagget, med fasthet og håp i blikket

Flere på Twitter har dratt klare paralleller til mellomkrigstiden:

