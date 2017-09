- Bestemor ble forlatt slik av hjemmesykepleien

Sjokkerende bilder publisert av barnebarn.

- I går (22. september) fikk mamma en telefon fra hjemmesykepleierne at bestemor virket litt mer redusert enn vanlig og at hun måtte komme med en gang. Det som er på bildene var det som møtte mamma, tante og onkel. Ser dette ut som ei dame som er litt mer redusert? Hun skulle jo blitt sendt til sykehuset for lenge siden, skriver en fortvilet kvinne på Facebook.

Den eldre kvinnens to døtre ankom leiligheten hennes 10 minutter etter at hjemmesykepleien hadde ringt.

FUNNET: Slik ble den eldre kvinnen funnet i sitt hjem, etter at hjemmesykepleien hadde varslet om at hun var dårlig.

- Der lå mor på gulvet slik du ser på bildene. Hun hadde et håndkle rundt hodet og blødde veldig. Det var tørket opp blod på gulvet og hyllen bak henne var satt opp. Det var blod bak hylla, forteller datteren til den gamle kvinnen.

Knekt lårhalsen



Hun kan ikke forstå annet enn at hjemmesykepleien har forlatt henne i den hjelpesløse tilstanden som de fant henne i.

- Vi fikk det ikke til å stemme. Mamma hadde brekt lårhalsen og hun hadde et stort sår i hodet med en alvorlig blødning. Hadde jeg bodd to timer unna, så hadde hun blødd ihjel. Hun kan ikke ha tørket opp blodet på gulvet selv, eller satt på plass hylla. Hun sa også at det hadde vært en dame der, sier datteren.

Verken datter eller barnebarn skjønner hvorfor hjemmesykepleien i kommunen har forlatt den gamle damen i denne tilstanden.

- Om bare en dame hadde stått og ventet sammen med henne, det hadde gjort hele forskjellen. Hun var jo i sjokk stakkar, sier barnebarnet til Nettavisen.

Operert og fikk blodoverføring



Hun forteller at bestemoren ble fraktet til sykehus der hun lørdag fikk operert lårhalsen.

- Hun fikk også blodoverføring fordi hun hadde mistet så mye blod, forteller barnebarnet.

De forteller at saken vil bli politianmeldt mandag.

BLØDDE KRAFTIG: Bestemoren blødde kraftig da hun ble funnet av familien.

Familien forteller videre at den 87 år gamle kvinnen nettopp hadde kommet hjem fra korttidsplass på sykehjem fordi hun var dårlig.

- Der fant de ut at bestemor var dehydrert. Hun hadde verken spist eller drukket på flere dager! Så hun fikk vann intravenøst. Hun ble sendt hjem etter 14 dager, forteller barnebarnet.

Hun ble sendt hjem 18. september - fire dager før hun ble funnet blodig på gulvet.

«Vi er sjokkerte og vi er så lei oss alle sammen. Vi forstår ikke hvordan dette er mulig å gjøre, spesielt av en som jobber i dette yrket. Dette er hvordan gamle mennesker blir behandlet i Larvik Kommune, og det går VIRKELIG ikke an! Hjertet mitt gråter. Er det en ting jeg vet, så er det at jeg ikke gleder meg til å bli gammel når det er sånn som dette de gamle blir behandlet» skriver barnebarnet på Facebook.

Kommunen avviser



- Kommunen har dyp forståelse for at det er opprørende å finne nær familie i en slik tilstand, men har behov for å avklare at påstanden rettet mot hjemmetjenesten samsvarer ikke med fakta, skriver lederen for helse og omsorg i den aktuelle kommunen i en melding til Nettavisen.

- Hjemmetjenesten i kommunen har ikke forlatt brukeren i en slik tilstand. Dette er kvalitetssikret gjennom samtaler med de ansatte som var på jobb denne dagen, og også i samsvar med journal.

Helse- og omsorgslederen sier kommunen har forsøkt å få kontakt med pårørende for en avklarende samtale knyttet til hendelsen.

- Kommunen vil selv ta kontakt med Fylkesmannen mandag morgen, avslutter helse- og omsorgslederen.

