- Denne mannen skremmer barna om natten

Kvinnen har fanget den besøkende mannen på video, men hun vet ikke hvem han er.

- Dette er hva barna våre jevnlig opplever om natten! En mann kommer og skremmer og vekker barna på nattestid. Han er 180 høy. Bruker størrelse 42-43 i sko. Lett på foten og rask til å løpe. Hvis noen drar kjensel, eller har noen opplysninger om hvem dette kan være, så vær så snill å ta kontakt.

Det skriver en kvinne fra Mandal på Facebook. Nettavisen har fått lov til å bruke bildene og videon av kvinnen, men vi har valgt å anonymisere henne og familien.

- Han banker på vinduer og vegg for å skremme og vekke jentene. Når de våkner og løper ut av sengen filmer han dem, forteller kvinnen.

Hun forteller at dette har pågått i et år, og at døtrene hennes mister nattesøvnen av den sortkledde mannen som besøker dem.

OPPSØKER JENTEROM: Denne mannen har besøkt en familie i Mandal flere ganger. Han vekker jentene i huset og filmer dem når de løper ut av sengen. Mannen har svart tøy, som blir hvit på dette bildet tatt med nattkamera.

Kvinnen forteller at mannen pleier å komme mellom 23.30 og 04.30, og at han har teip eller strikk rundt buksebeina for ikke å snuble eller lage lyd. Kvinnen håper nå at mannen blir funnet.

Politiet sier til Dagbladet at også andre familier har fått besøk av mannen.

- Vi fikk inn en anmeldelse i april. Det var en utrykning til den adressen etter melding om den type forhold. Det har også vært to andre liknende saker i samme tidsrom i samme område. De tre hendelsene har skjedd innenfor en radius på cirka 500 meter, sier politiadvokat Liv Seland i Agder politidistrikt til Dagbladet.

Politiet sier de ser alvorlig på saken, og at de har snakket med vitner og gjort tekniske undersøkelser i et forsøk på å finne mannen, uten hell.

