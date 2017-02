- Det finnes mer fakta om innvandring enn folk tror

ANNONSE

HÅNDVERKEREN (Nettavisen): Den svenske samfunnsøkonomen Tino Sanandaji deltok onsdag på Nettavisens Friske meninger-konferanse «Islam. Innvandring. Ytringsklima», for å legge fram fakta om innvandring og kriminalitet.



- Det finnes veldig mye interessante fakta om kriminalitet. Man vinner ikke noe på å forsøke å skjule det, påpekte Sanandaji på konferansen.

- Det finnes mye mer fakta enn folk tror, sa den anerkjente forskeren.

Sanandaji viste til at det imidlertid varierer stort mellom ulike land hvor stor andel av de som begår kriminalitet, som er innvandrere.

- Men vi har ingen data som deler det her opp på innvandrere, sa han om voldssaker i Sverige der personer er blitt behandlet for skuddskader.

- Finnes, men finnes ikke



Sanandaji understreket samtidig at det ikke er vanskelig å lage statistikk på innvandrere, og at det enkelt lar seg gjøre ved hjelp av personnummer.

Statistikk han la fram, viste at 14 prosent av de som ble politianmeldt for lovbrudd i Sverige i perioden fra 1985-1997, var født i et annet land. I perioden fra 1997 til 2001, var denne andelen økt til 19 prosent.

- Hvordan kan tallene finnes, men ikke finnes, underet han seg.

- Bare det prinsipielle synes jeg er det verste. Det er forskere som styrer unna fakta, hevdet Sanandaji.

For personer som ikke var registrert med noen hjemland, var andelen av de som utførte kriminalitet, henholdsvis tre og sju prosent.

Men det store flertallet, 69 prosent av de som ble anmeldt, hadde foreldre som begge var født i Sverige i den første perioden. For 1997-2001 ble denne andelen redusert til 55 prosent.

- Den som vil forby fakta, må ha et veldig godt argument for det, sa han.

- Norge ligger best an



Sanandaji la også fram statistikk som sammenlignet Norge, Sverige og Danmark om innvandrere som begår kriminalitet.

- Norge ligger best an. I Sverige er det flere innvandrere som begår kriminalitet, sa han.

- Mange blir paranoide



Ser man på de langtidsdømte svenskene fra 1997-2009, var 47,5 prosent svenske statsborgere, fortalte forskeren.

- At man skjuler fakta om kriminalitet blant innvandrere, gjør at mange blir paranoide, sa Tino Sanandaji til Nettavisen i forrige uke.

Han har blitt en av få aktører i Sverige som har jobbet med å formidle fakta om innvandring og topper for tiden bestselgerlistene i Sverige med sin nye bok «Masseutmaningen - ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende». I den sammenheng har han funnet frem til tallene som mange etterspør.

- All kriminalitet føres det informasjon om, og vi har personnummer på mistenkte og dømte som man ved hjelp av litt undersøkelser kan finne ut bakgrunnen på. Dette er individdata, og det får ikke hvem som helst tak i - men forskere kan få tilgang, sa Sanandaji.

I Norge kom det til full krangel mellom Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Fremskrittspartiet etter at SSB nektet å sammenstille denne informasjonen, på samme måte som de hadde gjort tidligere.

I Sverige er det ikke ført statistikk på tolv år.

VIKTIGE FAKTA: Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum påpekte viktigheten med fakta på Nettavisens konferanse.



- Fakta er ikke farlige



Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum, påpekte at fakta er viktig.

- Fakta i seg selv er ikke farlige. Det er mye farligere å ha en feil oppfatning av virkeligheten, sa Stavrum på konferansen.

Han vektla at det er nettopp fakta som bringer oss framover.

- Når vi gruer oss for å forholde oss til fakta, så skaper det en unødvendig usikkerhet, sa han.

Stavrum viste også til vårt naboland Sverige, der politiet ikke vil snakke om gjerningspersoners bakgrunn - og har sluttet og føre slik statistikk.

- Fakta justeres, og vi skaper stadig et bedre samfunn, sa han.

Tjomlid: - Er ikke likt i Norge



Blogger Gunnar Tjomlid stilte seg kritisk til faktaene som ble lagt fram.

- Man må ikke blande Norge og Sverige. Man kan ikke ta Sverige som eksempel og si at det er likt i Norge, for det er det ikke, sa Tjomlid.

Tjomlid påpekte at debatten ofte føres på feil grunnlag, ved at man blander spørsmålene om hvorvidt innvandrere er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken, med spørsmålet om innvandrere er overrepresentert fordi de er muslimer.



SSB: - Vi synes fakta er viktig



Statistisk sentralbyrå (SSB) la også fram statistikk om innvandring.

Han vektla at de sitter på mye statistikk om feltet.

- Vi synes jo at fakta og statistikk er veldig viktig i alle debatter i samfunnet, også her, sa forskningsdirektør Kjetil Telle hos Statistisk sentralbyrå (SSB) på konferansen.

Se Kjetil Telles innlegg: