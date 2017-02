- Dette kan gi butikkdød

ANNONSE

Som Nettavisen omtalte i forrige uke, fjernes all gateparkering innenfor Ring 1 i Oslo fra 1. juni, for å gi plass til «bilfritt byliv».



Det liker Oslo Handelstands Forening dårlig.

- Vi er bekymret over at bylivet og mangfoldet vil bli skadelidende hvis radikale tiltak gjennomføres uten at du har en plan for å sikre at kundene og brukerne kommer til våre medlemmer, sier næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen i Oslo Handelsstands Forening til Nettavisen.

ETTERLYSER: Næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen i Oslo Handelsstands Forening etterlyser planene for byliv når parkeringsplassene fjernes.

Henriksen frykter det verste; butikkdød og mindre handel.



- Vi frykter at næringslivet, handel og tjenestetilbudet til våre kunder blir vanskeligere, dårligere og at mange av våre mangfoldbutikker mister kundemassen sin, sier han.

- En dårlig idé

Handelssforeningen mener det er en dårlig idé å bare fjerne parkeringsplassene «med et pennestrøk».

- Det er ikke noe byliv som kommer av at du fjerner 600 parkeringsplasser. Så dette er bare første del av den tittelen, og vi har ikke sett noen planer som verken imponerer oss, forplikter kommunen eller virker klokt, tordner Henriksen, og legger spørrende til:

- Hvor er planen med de gode tiltakene?

Han viser til at de i flere år har etterspurt gode planer for økt byliv.

- Gjort opp regning uten vert



I onsdagens bystyremøte i Oslo kommune, ble planene om et bilfritt sentrum tema, der flere representanter også etterspurte bylivplanene.

Der sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) at hun var glad for at Oslo Handelsstands Forening hadde «snudd 180 grader», noe Henriksen reagerer på.

- Her har hun gjort opp regning helt uten vert. Der var lysten til å score veldig høy. Vi har tvert imot i en dialog fått fram poenget at å få til et levende bysentrum må vi har handel, tjenester og tilbud. Vi må jo starte med å kartlegge hvordan vi skal få det til, sier han.

Han påpeker samtidig at de alltid har jobbet for mer byliv, og er enig i at endringer må gjøres så klimavennlig og estetisk som mulig.

- 10 prosent kjører bil

En undersøkelse Oslo Handelsstands Forening har gjennomført, viser at i underkant av ti prosent av de som handler i sentrum, kommer med bil.

- Det absolutt store flertallet som kommer til Oslo sentrum kommer med kollektivtrafikk og til fots, men spørsmålet er hvordan man skal ta vare på de små forretningene som ikke har tatt den omstillingen fra å ta imot kundene på annet vis, sier Henriksen, og legger til:

- De som kommer med bil legger erfaringsmessig igjen mer penger enn de som kommer gående. Det er da lettere å ta med et maleri, brudekjole, ski og andre større varer, sier han.

Nguyen Berg: - Bilene har fått så mye plass



BEDRE BY: Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), sier hun tror byen blir bedre med bilfritt byliv i Oslo.

Nguyen Berg forsvarte planene om et bilfritt sentrum i onsdagens bystyremøte.

- Når det gjelder bilfritt byliv så er dette et tiltak som jeg som kjent har et bankende hjerte for, men også fordi jeg tror at det vil gjøre byen vår mye bedre, sa byråden.

På spørsmålene om hvor planene for økt byliv er, svarte hun følgende:

- Kommunen jobber nå med ulike planer for nettopp hvordan vi skal fylle sentrum med liv og hvordan vi skal fjerne parkeringsplassene som er innenfor Ring 1. Det ser jeg fram til å få framlagt, sa Nguyen Berg, og senere konstaterte:

- Bilene har fått så innmari mye plass.