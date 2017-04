- Er det ikke lov å ha sex i Norge, spurte paret da politiet banket på bilruta

ANNONSE

Etter en tur på byen hadde de to det travelt med å gjøre det. De fant dermed ut at en parkert bil utenfor den døgnåpne Shellstasjonen i byen langs Kystriksveien var det rette stedet for kosen, skriver Rana Blad.

Til sjenanse for ro og orden

Det viste seg imidlertid raskt at stedet de valgte å ha sex på ikke var det beste valget for natta. Politiet forteller på Twitter at hyrdestunden i bilen hadde vært slik at den medførte sjenanse for andre personer på stedet. Det forstyrret ro og orden i byen.

Sandnessjøen: Politiet ble tilkalt til offentlig sted da to personer hadde en liten hyrdestund i en bil som sto parkert. — Politiet Helgeland (@HelgelandOPS) April 2, 2017

– Vi fikk inn telefoner fra andre besøkende ved Shellstasjonen litt over klokka to. Beskjeden fra dem som ringte oss var at alle ser hva som skjer inne i denne bilen. Det var med andre ord ikke gjort noe forsøk fra paret om å skjule hva de holdt på med, sier operasjonsleder Ann Line Finanger for Helgeland i Nordland politidistrikt.

– Er det ikke lov å ha sex i Norge?

En politipatrulje ble sendt til stedet for å sørge for orden i byen. For å få en stopp på elskoven måtte de avbryte paret, som fikk tilsnakk for sitt valg av sted for hyrdestunden.

– I det våre folk banket på ruta til paret, ble de tydeligvis skremt. Det viste seg raskt at turtelduene ikke var norske. På engelsk spurte de om det ikke var lov å ha sex i Norge, forteller Finanger, som ikke vet nasjonaliteten til dem.

Politipatruljen måtte da forklare for mannen på 40 år og kvinnen på 31 år at det selvsagt er lov å ha sex i Norge. Problemet denne gangen var valget av sted. Utenfor en døgnåpen bensinstasjon, hvor alle kan se hva som foregår, er ikke stedet å holde på.

– Paret ble så henvist til å finne et annet sted å fortsette kose, som var av mer privat karakter enn utenfor Shellstasjonen, sier Finanger.

Politiet vet ikke hvor paret valgte å dra.

Småpinlig oppdrag

Operasjonsleder Finanger forteller at det å banke på bilruta til et elskende par ikke er noen hverdagsoppgave for politibetjentene på Helgeland.

– Det ble selvsagt et litt småpinlig oppdrag å gjennomføre, men det ble løst på en fin måte, sier hun.

Finanger legger samtidig til at dette oppdraget viser noe av mangfoldet politifolk må håndtere.

– Etter at hendelsen er over, er dette en sak vi får oss en god latter av. Det er litt morsomt å kunne melde på Twitter om en slik hendelse også og ikke bare om helgefyll og bråk i byen, sier Ann Line Finanger.