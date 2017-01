ANNONSE

Søndag kunne Nettavisen fortelle at det private barnehageselskapet Espira har fått nei på sin søknad til Oslo kommune om tilskudd til å drive to nye barnehager. Barnehagene, som totalt vil kunne gi 225 nye barnehageplasser i hovedstaden, er derfor satt på vent inntil videre.

Det får opposisjonspartiene til å reagere.

FANATISK: Kristin Vinje (H) mener det er fanatisk av byrådet å si nei til private barnehager.

- Jeg synes det er fanatisk av byrådet å være så kraftig motstander av folk som ønsker å etablere barnehager i Oslo. Det hører ingen sted hjemme, sier stortingsrepresentant og nestleder i Oslo Høyre, Kristin Vinje, til Nettavisen.

- Utrolig trist



Vinje mener innbyggerne blir taperne når det rødgrønne byrådet nå sier nei til private drivere både når det gjelder barnehager og sykehjem.

- Det virker som om det er grunn i en fanatisk ideologi mot private aktører. At Arbeiderpartiet fronter denne politikken med Rødt i førersetet, er ikke til det beste for innbyggerne i Oslo, konstaterer hun.

Hun viser til undersøkelser som konkluderer med at private sykehjem drives godt, og synes det da er merkelig at byrådet likevel sier nei.

- Det å sette ned bommen for private, synes jeg er utrolig trist. Det hindrer inovasjon og nyetableringer, og hører en annen tid til, sier den tidligere byråden for finans i Oslo.

Hun tror de færreste er opptatt av om det private eller det offentlige står bak.

- De fleste er jo ikke opptatt av hvem som driver tjenestene, men at man kan velge og at det er gode barnehager og sykehjem, sier hun.

Venstre: - Svikter velgerne



Vinje får støtte fra bystyrepolitiker Guri Melby (V) i Oslo.

- Jeg og Venstre er helt uenig i denne politikken som byråden nå fører med å si nei til alle private aktører. Det er noe som strider mot våre grunnverdier, sier Melby til Nettavisen, og påpeker:

DIKTERE: Bystyrepolitiker Guri Melby (V) mener Arbeiderpartiet lar seg diktere av partiet Rødt i barnehagepolitkken i Oslo.

- Vi mener at både private og offentlige kan drive barnehager. Det som teller er kvalitet på barnehagene, og ikke minst at vi har et tempo på utbyggingen, sier hun.

Venstre-politikeren mener det er et stort behov for nye barnehageplasser i Oslo - og vet hva hun snakker om, fordi hun selv står i kø for å få en plass.

- Selv søkte jeg om barnehageplass for min sønn 9. januar, og jeg bor i området der de private barnehagene vil drive. Førstevalget mitt er en Espira-barnehage. Vi har også søkt på en kommunal barnehage, der vi fikk beskjed om at vi var nummer 43 på ventelista, forteller Melby.

Tall Nettavisen har fått fra Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, viser at det per dags dato står 1913 barn uten barnehageplass i Oslo.

Fakta: Nye barnehager

I 2011 vedtok kommunen at AF-Gruppen måtte etablere en barnehage for ca. 80 barn i forbindelse med boligprosjektet Krydderhagen på Grünerløkka.

I 2012 vedtok kommunen at Selvaag Bolig måtte etablere en barnehage for ca. 140 barn i forbindelse med boligprosjektet i Nybyen på Økern.

Espira har inngått avtale om å drive begge barnehagene, men har fått nei på sin søknad til Oslo kommune om driftstilskudd.

Avslaget er klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Barnehagene skal stå ferdig i 2018 og 2019.



- Lar seg diktere av Rødt



Melby reagerer på at partiet Rødt, som er motstander av private barnehager, har fått så mye makt som vippeparti, etter at de rødgrønne partiene vant makten i hovedstaden høsten 2015.

- Jeg tror mange av dem som stemte på Arbeiderpartiet, Mdg og SV, ikke hadde noen ønsker om en slik politikk - at et ytterliggående parti som Rødt får så mye makt på et område som er viktig for så mange i byen, sier hun.

Melby mener derfor at byrådet svikter barnefamiliene.

- Når Arbeiderpartiet lar Rødt diktere dette området, så svikter de velgerne sine som er opptatt av barnas beste, sier Venstre-politikeren.

Hun underer seg over at byrådspartiene ikke heller søker flertall med andre partier på borgerlig side.

MER KØ: Frp-nestleder Per Sandberg mener det blir mer kø for barn, foreldre, eldre og syke med det rødgrønne byrådet i Oslo.

- Det er et stort flertall i Oslo bystyre for å tillate private drivere, og jeg tror også det er det i befolkningen, sier Melby.

Sandberg: - Viser forskjellen

Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg, reagerer også på avslaget.

«Forskjellen på sosialistisk og ikke sosialistisk. Tilbud, behov og valgfrihet bestemmes av prinsippet (hvem som tilbyr og leverer), ikke innhold og kvalitet på tilbudet. Dette er barnehagetilbudet, man kan inkludere eldreomsorg, rusomsorg og sykehustilbud. Resultatet er at mennesker, barn og foreldre, eldre og syke MÅ STÅ I KØ», skrev Sandberg på Facebook i helgen.