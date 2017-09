- Fortsetter å sparke og slå selv om offeret ligger ned

Mer og grovere vold blant unge bekymrer Oslo-politiet - ber skolene bli flinkere til å anmelde.

OSLO (Nettavisen): Etter at pilene har pekt nedover i ti år, registrerte Oslo-politiet i fjor igjen en økning i ungdomskriminaliteten.

- Tendensen er at volden blir grovere, sier Janne Stømner, leder for den nye felles enheten for forebyggende arbeid i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

Ser flere unge gjengangere

- Vi hadde en fallende kurve på ungdomskriminaliteten fra 2006 til 2015, men så begynte det å stige igjen i 2016. Vi ser at det stiger blant unge gjengangere og at volden blir grovere. Vi er ikke på det nivået i år som vi var i 2016. Det er ikke en krise, men vi følger med, sier Stømner.

Grovere vold

Politiet forteller at detaljert kunnskap om volden i Oslo-skolene kan komme fra episoder som blir filmet med mobilkamera.

- Tidligere ga man seg kanskje hvis en havnet på bakken, men nå ser vi at de fortsetter å sparke og slå selv om offeret ligger nede, uttaler Stømner til TV 2 fredag.

Ønsker at skolene skal anmelde

Til Nettavisen sier Stømner at politet ikke har statistikk ned på skolenivå når det gjelder vold og trusler, men at de er i dialog med Utdanningsetaten og at politiet ønsker seg bedre rutiner for oppfølging av voldsepisoder.

- Vi vet at det har vært hendelser på skolene som kanskje burde vært anmeldt, men som ikke er blitt det. Vi ønsker at ting skal anmeldes hvis det er snakk om kriminalitet. Vi ønsker å få kunnskap og jobbe på kort og lang sikt, sier Stømner og presiserer at dette gjøres og må gjøres i et nært samarbeid med skolene.

Sender patruljer til skolene

På spørsmål om hva politiet gjør for å forebygge en negativ voldsutvikling på Oslo-skolene framover, sier Stømner at de setter inn ekstra patruljer og legger vekt på å være synlig til stede på skolene.

- Hvis det er elever og lærere som opplever egen skolehverdag som utrygg, så er det ikke greit, sier Stømner.

Rektor uttrykte frykt

Tidligere denne uken skrev Dagsavisen om Stovner videregående skole, der rektor i en e-post til kommuneledelsen uttrykte frykt for sikkerheten til elever og lærere.

Nettavisen har i flere artikler satt fokus på vold og trusler i Oslo-skolen. Blant annet har vi skrevet om lektoren som ble angrepet av en elev i klasserommet og nå saksøker Oslo kommune for ikke å ha informert ham og hans lærerkolleger om den sikkerhetsrisikoen eleven representerte.

Torsdag skrev Nettavisen om tall fra Utdanningsetaten som viste at antallet volds- og trusselhendelser mellom skoleelever i hovedstaden økte med 22 prosent fra 2015 til 2016.

