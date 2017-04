ANNONSE

- Dette er forslag som på nytt kan lede Norge ut i en flyktningkrise slik som i 2015. Det at KrFU ikke engang greier å huske to år tilbake i tid bekymrer meg sterkt, så sterkt at jeg nesten vil gå så langt som å kalle det galskap, sier Formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian

Svendsrud.

Våren 2015 åpnet alle partiene med unntak av FrP for å ta imot 8000 flyktninger fra Syria. Dette skapte en enorm flyktningkrise resten av året, som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug måtte rydde opp i.

Bekymret



- Jeg lurer på hvordan det hadde gått hvis det var Ida Lindtveit som hadde ansvaret under flyktningkrisen, sier en bekymret Svendsrud.

Han mener det faktum at Lindtveit i KrFU ikke ser ut til å anse signaleffekten av dette som reell, viser at de ikke har fått med seg noe av det som skjedde i 2015.

- Dersom KrF nå vedtar dette, sendes det nok engang signaler nedover i Europa og ikke minst til de rammede områdene om at det bare er å komme til Norge. Jeg syns det er forkastelig at KrFU ønsker å bidra til at enda flere setter livet på spill og legger ut på den livsfarlige ferden til Europa, sier Svendsrud.

Han påpeker at de eneste som tjener på forslaget til KrFU er kyniske menneskesmuglere som får godt betalt for å smugle personer på flukt over til Europa.

- FpU ønsker ikke å bidra til å stappe tusenlapper i lommene på menneskesmuglere, forklarer Svendsrud.

Ønsker ikke svenske tilstander

Formannen er også tydelig på at han ikke ønsker svenske tilstander til Norge. Han frykter at dersom KrF vedtar det ungdomspartiet ønsker, vil det kunne bidra til svenske tilstander i Norge.

- Vi trenger ikke å se lenger enn til Sverige for å se resultatet av en innvandringspolitikk ute av kontroll. Her har det blitt tatt inn for mange innvandrere, for raskt. Det har nå ført til at ambulanser må ha politieskorte i enkelte bydeler. Slik skal vi ikke ha det i Norge, slår Svendsrud fast.

- Det er også viktig at vi vet hvem de som kommer er. Vi har nå sett flere steder at asylsøkere har utført terrorangrep. Jeg ønsker å hjelpe flyktninger, ikke terrorister. Derfor er vi avhengig av at alle som kommer til Europa blir identifisert. Det ser vi dessverre at ikke har blitt gjort i stor nok grad, sier han.

Antall flyktninger - ikke noe måltall for hjelp

Svendsrud påpeker at det ikke er slik at antall flyktninger til Norge er et måltall for hvor mye vi hjelper til, og at det går an å hjelpe på bedre og mer humane måter. For eksempel ved å sette press på at EØS-midlene våre også bidrar til at EU-landene greier å håndtere asylsøkerne på egenhånd.

- I tillegg har FpU alltid ment at vi får mest hjelp for pengene, hvis den gis i nærområdene. Det synes jeg også er det mest humane. Jeg synes det er trist å se eksempler på familier som splittes og familier som sender sine barn ut på en livsfarlige reisen til Europa. Det burde ikke være nødvendig, flyktningene skal få tilstrekkelig hjelp i nærområdene, forteller Svendsrud.

Frykter flere landsmøtekrav

Nå er FpU-formannen redd for at flere krav skal komme.

- Jeg frykter at dette, akkurat som i 2015 kan resultere i at partienes landsmøter nærmest starter en snillhetskonkurranse der det ene partiet skal overby det andre i mottak av asylsøkere. Det tror jeg er lite lurt. Aller mest frykter jeg at AUF nå skal lene seg på bølgen og at vi igjen ender opp med at Ap tvinger gjennom et uansvarlig og ugjennomtenkt forslag, på tross av at landsmøtet deres er gjennomført, avslutter Svendsrud.