- Gjør bil i Oslo til et luksusgode

Tirsdag kunne Nettavisen fortelle at Oslo kommune gjør prøveordningen med beboerparkering permanent, og samtidig øker prisen kraftig.

Prisen blir tidoblet, og økes fra dagens 300 kroner i året, til 3000 kroner.

- Jeg er slett ikke overrasket. Dette er nok et bevis på at byrådet gjøre bil i Oslo til et luksusgode for de med god råd, sier bystyremedlem i Oslo, Tommy Skjervold (Frp), til Nettavisen.

FOR DYRT: Bystyrepolitiker Tommy Skjervold (Frp) mener beboerparkeringen i Oslo er alt for dyr.

- Har vært gratis

Totalt har cirka 5500 Oslo-borgere kjøpt beboerparkeringskort i prøveordningen i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Gamle Oslo.

Nå blir ordningen utvidet, og flere nye bydeler vil få beboerparkering. En ordning der hensikten er at beboere på stedet skal få et fortrinn på parkeringsplassene.

- Prisen er svært høy for en parkeringsplass som har vært gratis, påpeker imidlertid Skjervold, og legger til:

- Her må innbyggerne faktisk betale en dyr pris for en parkeringsplass som de slett ikke har noen garanti for er tilgjengelig, spesielt når det totale antall plasser går drastisk ned mens befolkningsveksten fortsetter, sier han.



Da ordningen ble vedtatt i Oslo bystyre, stemte Frp mot forslaget.

- Nok en utgift



En beboer kan kun kjøpe ett beboerparkeringskort, men dersom det i en husstand er flere beboere som fyller forskriftens vilkår, vil prisen for kjøretøy nummer 2 og 3 øke med 1000 kroner.

Skjervold hevder det vil bli flere beboerkort enn tilgjengelige plasser.

- I tillegg til at dette blir nok en utgift for de som er avhengig av å eie bil. Dette vil ikke bidra til at barnefamilier bosetter seg i sentrum og det løser absolutt ikke parkeringssituasjonen i disse områdene, sier han.

Han mener saken føyer seg inn i rekken av saker der det rødgrønne byrådet gjør det vanskeligere for bilister i hovedstaden.

- Byrådet ser ut til å lete med lys og lykter for å finne nye inntekter fra bilistene. Nå går det nok opp for innbyggerne at beboerparkering slett ikke kan erstatte det tusentalls parkeringsplasser som byrådet fjerner fra gatene de kommende årene, sier Skjervold.

NAF: - Ikke et godt signal



Også NAF reagerer på den store prisøkningen for beboerparkering.

- Her ser det ut som om byrådet har falt for fristelsen til å bruke beboerparkering som en viktig inntektsmulighet. Det er ikke et godt signal til de som bor i byen. De får en stor ekstraregning i fanget uten en sikker parkeringsplass, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF til Nettavisen.

FOR MYE: Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF mener 3000 kroner er for mye for én beboerparkering, og vil heller ha en symbolsk sum.

Sagedal karakteriserer økningen fra 300 til 3000 kroner i året, som stor for alle.

- Poenget med beboerparkering er å favorisere de som bor i byen, ikke å tjene penger på dem, påpeker hun.

Hun mener byrådet går alt for raskt fram.

- NAF har vært opptatt av å få på plass beboerparkering som et viktig ledd i parkeringsoppryddingen i Oslo. Selv om man skal gi mer plass til myke trafikanter, må det være mulig å eie bil for de som bor i byen. Det er viktig at folk bor i byen, og at de også får det fortrinnet i parkering, sier hun, og vektlegger:

- Vi mener det da bør være en mer symbolsk betaling, framfor dette store beløpet. Vi må jo innstille oss på at det kan bli tøffere å ha bil i byen, men her går man for raskt fram.