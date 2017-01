- Her bryter byrådet loven

ANNONSE

Det er nå full barnehagekrangel i Oslo etter at det private barnehageselskapet Espira fikk nei på sin søknad om kommunal støtte til å drive to nye barnehager.



- Jeg mener byrådet nå bryter loven, sier administrerende direktør Arild Olsen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) til Nettavisen.

Olsen karakteriserer avslaget fra byrådet som usaklig.

- Når Oslo kommune åpner for ideelle aktører og samtidig utelukker kommersielle aktører, er dette en usaklig forskjellsbehandling og dermed også ulovlig, mener han.

Les også: Her har de planlagt ny barnehage, men Oslo-byrådet sier nei

Har du et tips? Kontakt Nettavisens journalist på jb@nettavisen.no

Fakta: Nye barnehager

I 2011 vedtok kommunen at AF-Gruppen måtte etablere en barnehage for ca. 80 barn i forbindelse med boligprosjektet Krydderhagen på Grünerløkka.

I 2012 vedtok kommunen at Selvaag Bolig måtte etablere en barnehage for ca. 140 barn i forbindelse med boligprosjektet i Nybyen på Økern.

Espira har inngått avtale om å drive begge barnehagene, men har fått nei på sin søknad til Oslo kommune om driftstilskudd.

Avslaget er klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Barnehagene skal stå ferdig i 2018 og 2019.



- Må ha like spilleregler

Bakgrunnen for avslaget er det rødgrønne byrådets avtale med partiet Rødt som ble inngått etter valget i 2015, der det står at kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager.



- Hvis de ideelle vinner anbud, så har jeg ingen problemer med det, men man kan ikke skille mellom ideelle og kommersielle. Man er nødt til å ha like spilleregler for alle, og like tilfeller må behandles likt, sier Olsen.

Han er forundret over hvordan byrådet nå går fram, med tanke på det som kom fram i et møte med byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), i mai i fjor.

- Vi er veldig overrasket. Den 12. mai i fjor sa de at kommuneadvokaten hadde konkludert med at de ikke kunne gjøre forskjell mellom noen eiere, men nå er de på den andre siden igjen, sukker han, og legger til:

- Det jeg synes er det tristeste, er at her blir man invitert inn, og dokumenterer at man har levert, og så endres spillereglene hele tiden underveis. Det er å skape en uforutsigbarhet som vi synes er veldig problematisk, sier Olsen.

Tellevik Dahl: - Jeg synes de skal være forsiktige med ordbruken

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ULOVLIG: Administrerende direktør Arild Olsen i PBL mener byrådet ikke kan nekte private kommersielle barnehager tilskudd.

- Vanskelig og krevende



Han mener byrådets politikk verken tjener barna eller foreldrene.

- Det egner også til å så splid mellom de private barnehagene, og er ikke noe gunstig for samarbeidet mellom kommunale og private barnehager, advarer han.

Olsen påpeker at 60 prosent av barnehagene i Oslo driftes av private, og at de trenger stabilitet i rammevilkår for å kunne levere gode tjenester.

- Vi representerer så mange barnehager i Oslo, så vi er nødt til å samarbeide med Oslo kommune for å sørge for at det er et godt barnehagetilbud. Men det er klart at måten de opptrer på ikke gjør samarbeidet enklere, sier Olsen, som særlig reagerer på uttalelser fra partiet Rødt:

- Vi har jo en avtale med Oslo kommune om partnerskap mot mobbing, og vi synes måten Rødt omtaler våre medlemmer på er problematisk. Rødt opptrer på en måte som er utilbørlig, så vi synes situasjonen er veldig vanskelig og krevende, sier han.

Les også: - Fanatisk av byrådet å si nei til private barnehager



- Vi ble ikke advart



PBL-direktøren reagerer også på uttalelsene fra Tellevik Dahl om at Espira ble advart før de inngikk en avtale med utbygger.

- Det er riktig at vår avdeling fikk en henvendelse om hvorvidt det var interessant for kommunen å gå inn, men på det tidspunktet jobbet vi med å undersøke det juridiske i avtalene med Rødt. Vi ba dem derfor om å avvente avtaler med private aktører, så det er de selv om har tatt risikoen ved å inngå en avtale før de har fått endelig svar fra oss, sa Tellevik Dahl til Nettavisen tirsdag.



- Hun har aldri advart oss, verken muntlig eller skriftlig. Utbygger har bare oppfylt sine forpliktelser etter at kommunen fikk tilbud om prosjektene - men unngikk å svare, sier Olsen.

Også Espira sier de ikke fikk noen advarsel.

- Vi har ikke fått noe beskjed om å avvente noe som helst. Dette bør byråden i så fall kunne dokumentere, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira til Nettavisen.

Les også: - Nytt mageplask for byrådet

(Artikkelen fortseter under bildet)



AVVISER: Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), påpeker at nye private barnehager ikke har noen ubetinget rett til kommunalt tilskudd.

- Ingen rett til tilskudd



Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), avviser imidlertid at de har endret politikk siden møtet i mai i fjor.

- Det har vært viktig for meg å ha god dialog med de private barnehagekjedene, og i mai 2016 inviterte vi dem til et informasjonsmøte. Det viktigste her var å informere om at vi ikke kunne innføre et skille på eierform i behandlingen av søknader fra private barnehager. Kommunen må i stedet gjøre en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle, sier Tellevik Dahl til Nettavisen, og påpeker:

- I dette tilfellet er søknaden avslått med begrunnelse i at kommunen selv vil dekke behovet for barnehageplasser i området. Det er grunn til å minne om at nye private barnehager ikke har en ubetinget rett til offentlige tilskudd, sier byråden.

Hun står også fast ved at de har bedt aktørene om å vente.

- Rammene rundt en slik ny barnehagepolitikk har vi brukt noe tid på å klargjøre. I mellomtiden har administrasjonen i sin kontakt med barnehagekjedene og private utbyggere bedt dem om å vente med å inngå nye avtaler. Det har de fleste respektert, sier Tellevik Dahl.

Gunnar Stavrum: Rødt lys for nye barnehager i Oslo

- Overraskende



Ap-byråden sier hun derfor er overrasket over at Espira inngikk en avtale med utbygger, til tross for at de ikke hadde fått ja til tilskudd.

- Det er verdt å bemerke at Espira alt fra høsten 2015 måtte ha vært klar over de endrede politiske forutsetningene for privat barnehagedrift i Oslo kommune og den usikkerhet dette ville medføre for nye private barnehager. At Espira i en slik situasjon ikke sikret seg et vedtak om offentlig finansiering før de inngir en avtale om å drive en ny barnehage, fremstår som overraskende, sier Tellevik Dahl.

Espira har nå klaget avslaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som opplyser til Nettavisen at de vil bruke 2-3 måneder på behandlingen.