ANNONSE

Historien til 27 år gamle Cecilie Brenden Høgtorp har vakt sterke reaksjoner etter at Nettavisen publiserte blogginnlegget hennes onsdag.

Her forteller hun om hvordan ingen tok ansvar etter at hun ble feiloperert, og at hun nå er fanget i et system som ikke vil hjelpe henne.

Sviktet av alle



«Sitter idag i rullestol med permanente skader, jeg er bostedsløs, men bor nå på en akutt sykehjemsplass, i en gjestekommune, fordi kommunen jeg er folkeregistrert i og NAV, ikke vil ta ansvar å hjelpe meg.»

- Dersom dette medfører riktighet, er det en regelrett skandale. Høgtorp er sviktet av både helsesektoren og Skedsmo kommune, sier Fremskrittspartiets sosialpolitiske talsmann, Erlend Wiborg

Les også: Thor-Egil har fått 350.000 kroner fra fremmede

Han har sjelden sett et så klart eksempel på en person som har blitt en kasteball i systemet.

- Her har den Arbeiderpartistyrte kommunen gjort en total feilvurdering, som jeg mener er tvilsom både i forholdt til anstendighet og lovverket, sier Wiborg.

Han liker dårlig at Skedsmo kommune nekter en ung, kvinnelig rullestolbruker å bo i nærheten av familien sin, og beskriver det som rystende.

- At det er feilbehandling ved et offentlig sykehus som har ført til situasjonen gjør bare situasjonen enda mer trist. Jeg forventer at Skedsmo kommune tar ansvar og rydder opp umiddelbart, understreker Wiborg.

Les også: Jan-Erik Larsen lagt inn med alvorlig blodpropp - nå advarer han på Facebook

- Særdeles dårlig skjønn



Wiborg får tilslutning fra Skedsmo FrPs gruppeleder, Glenn Simon Nerdal, som lover å følge saken videre lokalt:

- Om fremstillingen er riktig har kommunen vist et særdeles dårlig skjønn. Skedsmo kommune nekter denne unge kvinnen hjelp fordi hun ikke har bodd de to siste årene i kommunen. Men Høgtorp har vært bundet til en sykehusseng i 18 måneder, og det er i praksis umulig for henne å oppfylle dette kravet, sier han.

Nerdal vil ta opp saken i kommunestyret 10. mai, og forventer at det ryddes opp umiddelbart.

- Dette er et stygt eksempel på at systemer og bokstavtolkning av paragrafer går foran rettferdighet og medmenneskelighet, og jeg håper vi snart kan ønske Høgtorp velkommen hjem til Skedsmo, slik at hun kan bo i den flotte kommunen vår sammen med familien sin, avslutter han.

Les også: NAV-sjefen om Thor-Egil: - Jeg blir lei meg

Skal ha møte torsdag



Kommunaldirektør i Skedsmo kommune Arild Hammerhaug bekrefter at kommunen er kjent med saken.

– Det stemmer at Skedsmo kommune ikke har mulighet til å tilby kommunal bolig så lenge vedkommende ikke kan vise til å ha bodd og oppholdt seg i kommunen i to år. I tillegg har vi i dag en ventetid på ett år på kommunal bolig i Skedsmo. Samtidig er det fullt mulig å flytte til privat bolig i Skedsmo og deretter søke om offentlige tjenester som for eksempel hjemmesykepleie, sier Hammerhaug til Romerikes Blad.

Lokalavisen skriver at ifølge kommunalsjefen hadde Skedsmo kommune, før innlegget ble publisert på Facebook, avtalt et møte med Høgtorp.

– Møtet finner sted torsdag der to saksbehandlere fra oss vil være til stede. Her vil vi opplyse henne om mulighetene som finnes i det private boligmarkedet. Vi vil også se på muligheter for bistand for å komme inn på dette boligmarkedet, sier Hammerhaug.