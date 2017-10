- Jenter blir brukt til å bære våpen

Politiet ser nytt fenomen blant unge.

De siste ukene har det vært stort fokus i media om økende vold blant unge mennesker i Oslo. Ifølge politiet var det for noen år siden en nedgang, men de siste årene har det snudd og voldsbruken har igjen økt blant unge. Spesielt blant unge jenter skal det være økt voldsbruk.

– Gutter utøver fortsatt mest vold, men den største økningen ser vi blant jenter. Både når det gjelder vold og grov vold. Vi får også inn videoklipp som viser at jenter er veldig voldelige mot hverandre. De slår og sparker også når offeret ligger nede, sier Jarle Kolstad, leder for forebyggende avsnitt ved Stovner politistasjon til NRK.

Ifølge statskanalen ser politiet en trend der guttegjenger bruker jenter til å bære våpen for dem. Politiets fokus er ofte på gutter ved voldelige sammenstøt, så jentene kan lettere snike seg unna. Kolstad bekrefter at de har hatt eksempler på slike taktikker.

– Det er et fenomen vi ser innimellom at de som er voldsutøvere ikke bærer våpen selv. Det gjelder både slagvåpen, elektrosjokkvåpen eller håndvåpen. Det er i denne sammenhengen at jenter blir brukt til å ta med seg våpnene, forteller Kolstad til NRK.

Daglige slåsskamper på skole i Oslo

Politiet mener skolemiljøet i hovedstaden er mer urolig enn tidligere.

I september holdt en elev på Stovner videregående skole et elektrosjokkvåpen opp foran medelever, skriver Dagsavisen.

16-åringen ble hentet av politiet og tatt med for ransaking. To dager tidligere ble den samme eleven tatt med et annet elektrosjokkvåpen av en lærer. Samme uke skjøt en elev med et luftvåpen med små metallkuler på Ulsrud videregående skole.

– Årets skolestart har vært preget av flere uønskede hendelser og et mer urolig skolemiljø enn vi synes ha å registrert tidligere. Det er særlig ved en del utsatte skoler vi ser dette mønsteret, sier Kolstad.

Han sier inntrykket er at omfanget av problemene er større enn før, og det omfatter både mobbing, vold, trusler, slagsmål og narkotikasalg.

– Også sexrelaterte spørsmål og maktkamp om hvem som skal være sjefen i klassen har tatt stor plass, mener Kolstad.

I august var det daglige slåsskamper på Stovner videregående skole, der en elev blant annet ble fraktet til legevakta med mulig brudd i nesen.

Kalt inn til hastemøte

Den økende volden gjorde at konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) kalte inn til hastemøte.

– Eksemplene som har kommet fram, er rett og slett ekstreme og ganske sjokkerende. En rektor skal virkelig ikke måtte si, på forsiden av avisen, at han ikke kan garantere for sikkerheten til lærere og elever. Slik som dette kan vi rett og slett ikke ha det i norsk skole, sier Asheim til avisen.

Kunnskapsministeren understreker at slike tilstander ikke ville blitt tolerert på noen annen arbeidsplass, og da skal man heller ikke godta det i skolen. I september sendte han derfor en henvendelse til Utdanningsetaten i Oslo kommune, Oslo-politiet og Justisdepartementet.

– Jeg mener ikke å overstyre Oslo, men ønsker at vi så raskt som mulig skal møtes for å diskutere hvor skoen trykker, hva som gjør at lignende situasjoner dukker opp igjen og igjen, og hva Utdanningsetaten sammen med andre kan gjøre for å snu en negativ trend, fortsetter Asheim.

– Skolene blir ikke dårligere av flere innvandrere

NRK omtaler i en artikkel fra 07.09.17 en stor studie fra Universitetet i Oslo som konkluderer med at økende minoritetsandeler ved skolene så langt verken ført til dårligere karakterer eller at flere dropper ut av videregående skole.

To av elevene intervjuet av NRK sier at de begge hadde Stovner videregående skole som førstevalg. Men de fleste etnisk norske i denne bydelen nordøst i Oslo søker seg til andre videregående skoler.

– Stovner har fått såpass dårlig rykte i mediene som skaper utrygghet blant de etnisk norske. Derfor velger de ikke å søke seg hit, uttalte den ene av elevene til NRK.

Underrapportering



I Dagsavisens serie om osloskolene kommer det frem at det er en omfattende underrapportering av voldsepisoder og trusler både internt og til Arbeids­tilsynet.

Ifølge Dagsavisen har lærere fortalt hvordan problemer dysses ned, mens skoleledelsen skyver ansvaret for å løse alvorlige utfordringer ned på dem.

I fjor rapporterte lærerne i hovedstaden om 1.940 tilfeller av vold mot lærere. Hele 901 av dem var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler. I sum er dette mer enn en dobling fra året før.

Ingen av de alvorlige eller svært alvorlige voldshendelsene er rapportert til Arbeidstilsynet. Et klart lovbrudd, uttalte professor emeritus Henning Jakhelln til Dagsavisen.

