- Må føles tungt for de 124.000 arbeidsløse som ble uteglemt av Siv Jensen

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Fredag åpnet Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen. I sin landsmøtetale gikk Frp-leder og finansminister Siv Jensen til kraftig angrep på sin hovedmotstander Arbeiderpartiet.

- For kanskje første gang i moderne historie sier Arbeiderpartiet nei til et industrieventyr og store inntekter for landet vårt. Et parti som sier nei til arbeidsplasser i dette omfanget, kan ikke kalle seg et parti for arbeidere, tordnet Jensen, og viste til Aps nei til å konsekvensutrede områdene Nordland VII og Troms II for oljevirksomhet.

KRITISK: Ap-nestleder Trond Giske slår tilbake mot kritikken fra Frp-leder Siv Jensen i hennes landsmøtetale. - Hun glemte de arbeidsløse, mener Giske.

Ap-nestleder Trond Giske slår nå tilbake mot kritikken.

- Frp har hatt olje- og energiminister i fire år uten at det har skjedd noen verdens ting i denne saken. Så her har Siv Jensen mye mer å svare for, sier Giske til Nettavisen.

Les også: Siv Jensen: - Landet vårt har ikke råd til nye hodeløse innvandringseksperiment

- Blottet for nye ideer



På Aps landsmøte for to uker siden, vedok partiet et kompromissforslag, ved å åpne for en konsekvensutredning av Nordland VI-feltet, mens beslutningen utsettes for områdene Nordland VII og Troms II.

Frp vil åpne for konsekvensutrending av alle områdene nå.

- Vårt vedtak er en mye bedre måte å gå frem på, der en både kan ta vare på de viktigste fiskeområdene på en god måte og kartlegge mulighetene for god og forsvarlig oljeutvinning, sier Giske, og legger til:

- På Siv Jensens tale virker det som om det Norge skal leve av i framtida er skattekutt og oljeutvinning i Lofoten. Uten om dette var talen blottet for nye ideer til jobbvekst og verdiskapning, sier han.

- Hun glemte det viktigste

Giske mener Jensen rett og slett glemte noe essensielt i sin tale.

- Siv Jensen glemte det viktigste – hvordan få folk i jobb, sier han.

Følg Frps landsmøte direkte



VIDEO: Se Siv Jensens landsmøtetale:



Han etterlyser blant annet nye ideer for å skape arbeidsplasser.

- Det er nærmest uvirkelig at Siv Jensen som også er finansminister ikke har noen nye planer for å skape jobbvekst og arbeid til alle. Hun nevnte knapt arbeidsløshet i talen sin, sier Ap-nestlederen, og påpeker:

- Det må føles tungt for de 124.000 arbeidsløse som ble uteglemt av Frp- lederen. Vi har ikke hatt så lav andel av befolkningen i arbeid på over 20 år, og over 70.000 unge står uten arbeid eller utdanning, sier han.

Han mener det viktigste for Norge nå, nettopp er å få folk i jobb.

- Arbeiderpartiet vil ha en helt annen innsats for å skape ny næringsutvikling, trygge arbeidsplasser over hele landet og å få unge inn i utdanning og arbeid, sier Giske.

Gunnar Stavrum: Siv Jensen: Ap-regjering fører til mer innvandring

- Vil øke forskjellene

Jensen lovet blant annet ytterligere reduksjoner i skatter og avgifter i landsmøtetalen, noe Giske mener vil få store konsekvenser.

- Frp-lederen varsler store skattekutt som vil bety kutt i eldreomsorg og skole i mange kommuner. Det er politikk som vil øke forskjellene mellom folk slik vi har sett under Frp og Høyre, sier han, og legger til:

- Når Frp-lederen vil kutte skattene for dem som har mest vil tryggheten for vanlige folk rammes. Får Siv Jensen det som hun vil, vil norske kommuner tape over 20 milliarder i inntekter. Det tilsvarer lønna til 30.000 lærere eller sykepleiere. Det vil folk merke hvis kommunene blir tvunget til dette, sier Giske.

Han mener høstens stortingsvalg derfor blir et tydelig veivalg.

- Ap sier nei til skattekutt til de rikeste og vil heller bruke pengene på trygg eldreomsorg, god skole og helse, sier han.

Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen avholdes fra fredag til søndag. Nettavisen er til stede og følger landsmøtet.