- Mor (94) må få lov å røyke uten å fryse i hjel

Randi Fjeldstad (94) må pakkes inn og trilles ut på røykehjørnet.

- Dette handler om en verdig alderdom. At mor som har røkt i 70 år kan ta en røyk uten å fryse i hjel. Det er mange som kan ha glede av levegger og terrassevarmer ute på sykehjemmet.

Det sier Tove Fjeldstad Skjøthaug til Glåmdalen. Hun har engasjert seg for å legge forholdene til rette for de gamle, som fortsatt røyker, ved Åsnes sykehjem. Tove mener at dette handler om en verdig alderdom. På et sykehjem hvor hun ellers bare vil fullrose de ansatte og den omsorgen som hennes mor, Randi Fjeldstad, får.

Varme og verdighet

BEKYMRET: Tove Fjeldstad Skjøthaug er bekymret for at moren skal få lungebetennelse når hun sitter ute i kald trekk på sykehjemmet for å få sin etterlengtede røyk.

Et innlegg på Facebook har ført til at mange har engasjert seg i saken, og Tove Fjeldstad Skjøthaug håper at engasjementet kan føre til flere av pasientene ved Åsnes sykehjem får ta en røyk og fortsatt bevare varmen og verdigheten.

94 år gamle Randi Fjeldstad flyttet inn på Åsnes sykehjem for en drøy måned siden.

- Hun har røkt i over 70 år, og det er en av de få gledene hun fortsatt har. Nå sitter hun ute i atriet, hvor omsorgsfulle og snille ansatte «pakker» henne inn i ulltepper. Men selvfølgelig blir hun fort kald. Vi går en lang og kald vinter i møte her i Solør, det er ikke uvanlig med 20 minusgrader.

En lungebetennelse ville være fatal for hennes vedkommende. Hun sitter i et lite hjørne hvor det er to vegger og murtak over. Dersom det kun ble satt opp to lett- eller glassvegger og en terrassevarmer, ville hennes - og andre røykeres hverdag - blitt betydelig lettere, sier Fjeldstaad Skjøthaug til avisen.

Trivsel i livets siste fase

- Dette handler om mange menneskers trivsel og verdighet i livets sluttfase, og det ville vært nok «en fjør i hatten» for et ellers strålende sykehjem. Men skal dette inn på 2018-budsjettet, er jeg dessverre redd for at det blir for sent for mors vedkommende, sier Tove Fjeldstad Skjøthaug i sitt innlegg på sosiale medier.

Hun har fått så mange kommentarer og støtteerklæringer, og understreker:

- Dette er ikke en klage på dem som arbeider ved sykehjemmet, for de gjør en fantastisk jobb og fortjener englevinger. Men jeg mener at det bør lempes på røykeloven for å legge til rette for disse gamle som begynte å røyke før noen fokuserte på helserisikoen. Og som ikke har greid å slutte etter mange års avhengighet av tobakk, sier Tove Fjeldstad Skjøthaug til Glåmdalen.

Hun legger til at disse omstendighetene har tatt humøret og gnisten fra moren, som tydelig gir uttrykk for at hun savner dette å kunne ta seg en røyk når hun vil - noe som er viktig for et liv med mening.

