- Pelsdyrmotstanden i Norge er ikke så stor

Ifølge dyrevernorganisasjone er sju av ti nordmenn mot pelsdyroppdrett, men dette er feil, mener Norsk Pelsdyralslag.

- Det er lov å være uenige i sak, men å gi inntrykk av at befolkningen mener noe annet enn det de gjør, synes vi er uredelig, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Norsk Pelsdyralslag til Nettavisen.

UREDELIG: Kommunikasjonssjef Guri Wormdah i Norsk Pelsdyralslag mener dyrevernorganisasjonene fremstiller nordmenns holdninger til pelsdyroppdrett feil.

For å ettergå utspill fra dyrevernorganisasjonene NOAH og Dyrevernalliansen, har Norstat på oppdrag for pelsdyrbøndenes organisasjon intervjuet 22.000 nordmenn de to siste årene.

- Ikke på noe tidspunkt har Norstat vært i nærheten av å måle den motstanden som NOAH og Dyrevernalliansen hevder finnes, sier Wormdahl.

- Over halvparten er positive



I intervjuene er folk stilt følgende spørsmål: «I hvilken grad er du enig i utsagnet: Jeg er mot pelsdyroppdrett».

Intervjuene er foretatt hver måned de siste to årene, og i den siste undersøkelsen i november, svarte 30 prosent at de var helt enig i påstanden, og 10 prosent at det var litt enig.

Resten var enten helt uenig, litt uenig eller var likegyldige til spørsmålet.

- For folk flest er ikke pelsdyrsaken veldig viktig. De fleste er opptatt av at dyr skal ha det bra, og det har de stort sett i norske pelsdyrgårder. Over halvparten av befolkningen svarer derfor også at de ville vært mer positive til pelsdyr dersom de var trygge på at dyrene ikke lider, sier Wormdahl.

Her ser du resultatet fra alle undersøkelsene:

Gjennom 2 år har Norsk Pelsdyralslag undersøkt nordmenns holdninger til pelsdyroppdrett, og her er resultatene måned for måned.



- Åpenhet er viktig



Hun tror åpenhet om pelsdyrnæringen har vært viktig.

- Vi ser at åpenheten vi har vist de siste årene virker. De siste to årene har vi invitert til «Åpen pelsdyrgård» mer enn 200 ganger, og vi har hatt tusenvis av nordmenn på besøk. De fleste besøkende ser da at vår hverdag er en helt annen enn hva aktivistene forsøker å gi inntrykk av. De ser dyr som trives og treffer hyggelige bønder som forklarer hvordan husdyrholdet faktisk drives, sier Wormdahl.

- Spørsmålene er stilt ledende

Dyrevernalliansen reagerer på Norsk Pelsdyralslags uttalelser.

- Grunnen til at Norges pelsdyralslag har fått et annet resultat enn Dyrevernalliansen i deres meningsmåling, er fordi spørsmålet de har stilt er ledende, vinklet og unyansert, og åpenbart lagt opp til å gi ønsket svar, skriver Dyrevernalliansen, ved kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind, i en e-post til Nettavisen.

- Å si at folk ikke engasjerer seg, som Wormdahl gjør, er rett og slett nedlatende for alle som bryr seg om pelsdyrene. Pelsdyrsaken engasjerer enormt. For eksempel har vi en av Norges største Facebook-sider og den er mot pels.

- Motstanden har økt

Efskind sier Dyrevernalliansens spørsmål i opinionsundersøkelser stilles så nøytralt som mulig.

- Vi har gjennomført vår opinionsundersøkelse annethvert år siden 2008. Vi ser tydelig at motstanden mot pels har økt. I 2014 kom et kjempehopp hvor motstanden økte fra 49 til 68 prosent. Denne målingen ble gjort før filmen «Pels». Når vi har utført undersøkeselen har vi lagt vekt på å stille spørsmålet så nøytralt som mulig for å få et realistisk resultat.

(Artikkelen fortsetter under bildet)



UNDERSKRIFTER: NOAH-leder Siri Martinsen (t.v.) og Shabana Rehman overleverte i oktober 143.000 underskrifter mot pels til landbruksminister Jon Georg Dale. Senere viste det seg at hver tredje underskrift kom fra personer bosatt i andre land.



Hver tredje fra utlandet



I oktober skrøt dyrevernorganisasjonen NOAH av at «folket har talt», da de overleverte 142.979 underskrifter mot norsk pelsdyrhold til landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Men som Nettavisen kunne fortelle i november, viste det seg at om lag en tredjedel av underskriftene kom fra personer som ikke er bosatt i Norge.

- Svært oppsiktsvekkende, sa Wormdahl den gangen.

NOAH-leder Siri Marthinsen avfeide kritikken, og sa at hun til tross for mange utenlandske navn, føler seg trygg på at signaturene representerer majoriteten av nordmenn.

- Kampanjen er spredd kun i norsk kontekst fra vår side, så vi er trygge på at majoriteten er fra Norge. Dessuten viser opinionsundersøkelser at opp mot 70 prosent av befolkningen er i mot å holde pelsdyr i bur, så vi står på solid grunn, sa Martinsen til Nettavisen.

