- Regjeringen stikker kjeppene i hjulene for oss

ANNONSE

- Regjeringen fører en politikk som øker avstanden mellom folk og makta, og det rammer byene og særlig Oslo aller hardest, sier Oslo-politiker og stortingskandiat Kari Elisabeth Kaski (SV) til Nettavisen.

Fredag kveld vil Kaski ta et oppgjør med regjeringen på Oslo SVs årsmøte.

- Der vil jeg ta et knallhardt oppgjør med politikken regjeringen fører, som hindrer Oslo i å løse de utfordringene som vi ser byens befolkning har, sier hun, og påpeker:

- I Oslo er forskjellene størst, og både de rikeste og de fattigste i landet bor her. Samtidig øker klimagassutslippene, og lufta er helsefarlig.

Les også: MDG-topp om NTP: - Et mysterium hvordan de skal få det til

- Det er ute av kontroll



Oslo-politikeren mener regjeringen rett og slett «stikker kjepper i hjulene» for dem.

- Vi har ulike eksempler der vi kan liste opp politikken som det rødgrønne byrådet ønsker å gjennomføre, der regjeringen stikker kjepper i hjulene for Oslo, sier Kaski.

Hun viser blant annet til det hete boligmarkedet, der hun mener regjeringen ikke har kommet med tiltak for å bremse markedet.

- Men regjeringen har jo kommet med tiltak når det gjelder egenkapitalkrav ved kjøp av en sekundærbolig, noe som skal ha virket på markedet?

- Det er fint at tiltak kommer, men det er fortsatt for smått og for sent og vil ikke gjøre noe med boligmarkedet som er ute av kontroll. Du putter heller penger i en bolig for å få avkastning enn å få et hjem, og vi ser at det er blitt vanskelig for folk med vanlig inntekt å komme inn på boligmarkedet.

Les også: Lysbakken slakter fattigdomstiltak

Les også: Slik vil hun fjerne fattigdom i Norge

- Et gigantisk løftebrudd



Kaski mener dessuten at regjeringen trenerer Oslo-byrådets når det gjelder bedring av bylufta.

- I det siste har vi sett at regjeringen trenerer avtalen med byrådet med tanke på å få på plass tiltak som vil gi bedre luft i Oslo, som differensierte bompengesatser. Nå forsinkes dette helt til 2018, sier hun.

Differensierte bompengesatser vil gi høye bompengetakster i rushtiden, og lavere priser utenom de tidene.

- Så det er et gigantisk løftebrudd som vil gi dårligere luft og mindre penger inn til gode tiltak, sier Kaski.

Hun reagerer også på det regjeringen har lekket ut fra Nasjonal Transportplan, at de vil satse fullt på det største E18-alternativet vestfra.

- Dette har Oslo sagt nei til, fordi de vil gi flere biler inn til Oslo - og det vil gi dårligere luft. I Oslopakke 3-forhandlingene ble vi enige om at vi ikke skulle øke kapasiteten på veien, men likevel fortsetter regjeringen å planlegge det største alternativet som vil tilrettelegge for økt trafikk.

Les også: Lekkasjer i kø fra transportplanen

- Kutter ekstra lærere



SV-politikeren ramser også opp flere andre saker der hun mener regjeringspartiene Høyre og Frp motarbeider Oslo-byrådet.

- Regjeringen kutter bort ordningen med gratis halvdagspass i barnehagen i enkelte bydeler, og de kutter ekstra lærere. Vi har mistet 55 lærere bare her i Oslo, sier Kaski til Nettavisen.

På ett punkt er hun imidlertid enig med regjeringen: folk må betale mindre skatt av inntekten sin.

- Men eiendom og boliger må skattlegges i større grad, påpeker Kaski.