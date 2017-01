ANNONSE

Tirsdag gikk Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen til angrep på statsminister Erna Solbergs (H) nyttårstale.

- Rekordhøy arbeidsledighet med 135.000 arbeidsledige løses ikke ved å be de ledige lene seg mer fremover. Erna burde i stedet begynne med seg selv, sa Trettebergstuen til Nettavisen.

Dette får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til å reagere.

- Dette er sutre-Ap på sitt verste, sier Solvik-Olsen til Nettavisen.

KRITISERER: Anette Trettebergstuen (Ap) reagerer på statsminister Erna Solbergs nyttårstale, og etterlyser handling for de arbeidsledige.

- Bruker ikke pekefinger



Trettebergstuen uttalte at det var «stusselig at statsministeren bare bruker tiden sin på å vise pekefinger til de ledige fremfor å faktisk gjøre sin egen jobb».

Men Solvik-Olsen mener tvert imot at Solberg ikke bruker pekefinger.

- Solberg brukte ikke pekefinger, hun oppfordret tvert imot alle til å være med å skape nye jobber, se muligheter, ta sjansen på nye ting. Når Ap oppfatter det som pekefinger så vitner det om en holdning hvor de ikke forstår hvordan et mangfoldig næringsliv fungerer, sier statsråden.

Trettebergstuen hevdet også at arbeidsledigheten ville vært lavere med Ap i regjering, noe Frps nestleder bare fnyser av.

- Det er tull at ledigheten ville vært lavere med Ap. Det er ikke uten konsekvenser når Ap øker skattenivået for innbyggere og næringsliv med over ti milliarder kroner. Bilistene måtte betalt over tre milliarder kroner mer i avgifter med Aps politikk, påpeker han.

- Det tier Ap fullstendig om



Trettebergstuen etterlyste handling fra regjeringen, og viste blant annet til at det under Stoltenberg-regjeringen ble skapt over 350.000 nye arbeidsplasser i Norge, og at to tredjedeler av disse var i privat sektor.

- Nå, til tross for rekordhøy offentlig pengebruk, skapes det knapt jobber i Norge. Og blant de få nye som skapes, kommer to tredjedeler i offentlig sektor, sa Ap-politikeren.

Også her mener samferdselsministeren at Ap opptrer uredelig.

- Ap skryter av jobber skapt under Ap. Problemet er at mange av disse var i oljen, og skapte ubalansen i norsk økonomi. Og mange av disse jobbene skapte enorm arbeidsinnvandring. Dette er utfordringer Ap nå fullstendig tier om, sier Solvik-Olsen til Nettavisen.

