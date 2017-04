- Tiggere spyttes på og sparkes etter NRK-dokumentar

ANNONSE

(Bergensavisen): I dokumentaren «Lykkelandet» har NRK Brennpunkt avdekket at tiggernettverk i Bergen håver inn millioner, skriver Bergensavisen.



Totalt 140 rumenere er sentrale i miljøet som driver med omfattende organisert tigging, gateprostitusjon og narkotikakriminalitet.

LES MER: Rumensk nettverk: 30 av kvinnene er prostituerte

Bakmenn med fete seddelbunker skryter på Facebook.

Ingen av de unge mennene har jobb, men legger ut bilder av dyre biler, klokker og gull. I hjemlandet Romania finansierer virksomheten i Norge bygging av store hus.

Tømmes for tiggere

Dokumentaren ble sendt på NRK tirsdag kveld.

Onsdag formiddag er gatene i Bergen sentrum nesten tømt for tiggere. På Lido-hjørnet sitter en ung rumener og tigger. Folk haster forbi. Ingen stopper for å gi penger.

Onsdag var det ingen tiggere å se på de faste plassene i Strandgaten.

En eldre dame rister irritert på hodet i det hun passerer mannen.

– Jeg liker ikke at de sitter her. Det er bare lureri alt sammen. Det er bakmenn som tar alt sammen, sier hun til Bergensavisen.

I Strandgaten, der det normalt sitter flere tiggere, er det tomt.

Utenfor Seven Eleven på Torgallmenningen sitter en kvinnelig tigger. Hun ser vekk da BA prøver å komme i kontakt med henne.

Marcos Amano, daglig leder fro Robin Hood-huset, forteller til BA at rumenerne som tigger eller samler flasker var preget av frykt, bekymring og redsel da de kom til Robin Hod-huset onsdag morgen.

– Det er vanligvis god stemning når de kommer om morgenen, men det var det ikke i dag. De fortalte at det som hadde møtt dem i dag ikke var det de vanligvis møter fra bergenserne.





Sparket og slått

Ifølge Amano fortalte flere at de hadde blitt sparket etter, slått, spyttet på og utskjelt.

– De hadde blitt kalt for hunder og «motherfucker», og bedt om å komme seg til helvete hjem, sier en rystet Amano.

– Det går rett og slett ikke an å oppføre seg slik. Jeg hadde trodd bedre om bergens befolkning. De som holder på slik må besinne seg, og forstå at det går an å ha to tanker i hodet samtidig.

Amano understreker at det som vises i filmen er veldig alvorlig, og at det forhåpentligvis er noe politiet tar tak i og jobber videre med.

– Men denne dokumentaren viser ikke hele sannheten om de som tigger og plukker flasker i Bergen.

Han forteller at de som overnatter hos Kirkens Bymisjon hadde blitt orientert om dokumentaren i går kveld.

– Enkelte hadde også sett den på nettet, og gjenkjent seg selv. De forteller at de ikke har noe med dette nettverket å gjøre.

Robin Hood-huset skal vise dokumentaren i morgen med rumensk tolk, slik at de som ønsker det får vite hva som sies i dokumentaren.

Flere vil dra hjem

– Vi kan selvsagt ikke garantere at ingen av dem som bruker vårt tilbud er del av dette nettverket, men de gir ikke inntrykk av det. Uansett er det viktig å huske på at uansett om man er del av et organisert nettverk eller er her selvstendig, er de som sitter på gaten folk som har behov for hjelp og omsorg. Det som vises i dokumentaren er noen få personer som tjener seg rike på andres elendighet.

– De er vel her, da, sier Amano på spørsmål om han vet hva det skyldes at det er så få tiggere synlig i bybildet onsdag.

Han forteller at de har hatt en jevn strøm av mennesker innom hele dagen, og at de har fått inn frivillige rumenske tolker for å prøve å snakke med så mange som mulig og høre hva de har opplevd og hvordan de har det.

– Mange gir uttrykk for at de ønsker å reise hjem, og vi bistår med å bestille flybilletter til de som har råd til det, eller se etter andre alternativer. De billigste billettene med Wizzair koster bare 149 kroner, så det klarer de fleste å skrape sammen.

Foreløpig har ikke noen av voldsepisodene blitt anmeldt.

– Vi oppfordrer alle til å anmelde. Vi har også informert byrådet om situasjonen.

Les også: Rumenere topper listen av tvangsutsendte kriminelle

Avdekket stort nettverk

Brennpunkt-redaksjonen i Bergen har fulgt med på «tiggernettverket» siden de våren 2015.

Ifølge dokumentaren er det ført ut 100 millioner kroner fra Bergen til Romania de siste fem årene.

NRK presiserer at det i perioden de filmet, fra juni 2015 til desember 2016, også var tiggere i Bergen som ikke har noe med nettverket å gjøre.

Her kan du lese flere saker fra Bergensavisen.