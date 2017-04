- Trist at Skedsmo kommune ikke tar selvkritikk

ANNONSE

Det var en skeptisk 27-åring Nettavisen pratet med etter endt møte.

- Jeg sitter med svært blandet følelser nå, og ingenting føles avklart, forteller Cecilie Brenden Høgtrop.

Hun er i tillegg skuffet over at NAV Skedsmo ikke deltok på dagens møte.

- NAV Elverum har forsøkt å få tak i noen der for å invitere til møte, men ikke en gang de har fått kontakt. Da skjønner de kanskje også hvor vanskelig det for oss privatpersoner, påpeker hun.

Historien til Høgtorp har vakt sterke reaksjoner etter at hun fortalte om hvordan hun følte seg sviktet etter en feiloperasjon som har snudd opp ned på livet hennes.

I blogginnlegget hos Nettavisen forteller hun: «Sitter i dag i rullestol med permanente skader, jeg er bostedsløs, men bor nå på en akutt sykehjemsplass, i en gjestekommune, fordi kommunen jeg er folkeregistrert i og NAV, ikke vil ta ansvar å hjelpe meg.»

FALLER UTENFOR SYSTEMET: - Jeg får ikke hjelp fordi jeg ikke passer inn. Min situasjon passer ikke inn i systemet. Jeg faller utenfor alt, og er i ferd med å gi opp, forteller Cecilie i blogginnlegget. Nå håper hun på en løsning.

Sjokkerende



Utenfor møtelokalet ble hun også møtt av reportere fra ulike norske medier, som derimot presenterte saken som løst når de henvendte seg til Høgtorp.

- Tydeligvis hadde blant annet TV 2 fått høre av kommunaldirektøren i Skedsmo at nå var alt løst, og ville ha en gladsak, sier hun undrende.

Høgtorp påpekte at dette ikke kunne stemme, og at hun ikke har hørt noe som helst om en permanent løsning.

- Det eneste jeg har fått med meg er at kommunaldirektør Arild Hammerhaug har sagt til TV 2 at kommunen ikke tar noe selvkritikk og mener at min sak er fulgt opp på en god måte. Det er trist, sier hun oppgitt.

Hammerhaug beskriver også saken til Cecilie som «ikke enestående for oss» til TV 2.

- Sjokkerende å høre dette. Så det betyr altså at de har flere personer innad i kommunen som har vært gjennom det samme som meg. Tror Skedsmo kommune bør ta affære i så fall, sier Høgtorp.

VIL IKKE BO PÅ SYKEHJEM: Cecilie Brenden Høgtorp mener Skedsmo har mye å lære av Elverum har så utvist mye skjønn i saken hennes med hensyn til bo-situasjonen.

Mye å lære av Elverum



Hun mener at Skedsmo har mye å lære av Elverum har så utvist mye skjønn i saken hennes med hensyn til bo-situasjonen.

- De skaffet meg i alle fall en akuttplass på kort varsel, og jeg føler at de virkelig ønsker å hjelpe meg, sier hun.

I morgen skal Høgtorp bli kontaktet av en boligkonsulent, og forhåpentligvis få hjelp til å finne en bolig på det private markedet.

- Slik situasjonen er nå har jeg ikke råd til dette. Da må jeg ha en bolig som er tilpasset rullestol, og som er bygget etter 2010. Men de sier at jeg muligens har krav på noe ekstra stønad, så jeg kan alltids håpe, sier hun.

Overveldende støtte



Høgtorp setter stor pris på den massive støtten hun har fått etter det første blogginnlegget som hun publiserte i Nettavisen.

Her er Cecilie på Sunnaas sykehus hvor hun bodde i 6 måneder etter ryggoperasjonene med mye rehabilitering .

- Jeg har fått mange tusen kommentarer, og Facebook har faktisk kræsjet et par ganger av all pågangen, sier hun.

Også politikere har engasjert seg, og blant dem har Skedsmo FrPs gruppeleder, Glenn Simon Nerdal sendt Høgtorp en privat sms.

- Det betyr mye å ha politikere på sin side, og han har lovet å ta opp saken min opp i kommunestyret, forteller 27-åringen.

I begynnelsen hadde Høgtorp planer om å svare på alle kommentarene, men det viste seg tidlig å være en umulig oppgave.

- Jeg har planer om å sette meg ned og lese igjennom alt når ting har roet seg litt, de siste dagene har mildt sagt vært hektiske, sier hun.

Selv om det har vært lange dager, er Høgtorp veldig glad for at hun delte historien sin.

- Endelig føles det ut som om jeg har en sjanse. Et håp om at ting skal løse seg, avslutter hun.