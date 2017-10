Kriseteamet jobber nå med ansatte og elever på skolen der den omkomne var elev.

(Drammens Tidende): Fredag morgen omkom en elev i en ulykke i skoletida. 18 elever fra den aktuelle skolen var på sykkeltur med klassen da en av elevene ble påkjørt av en lastebil og døde på stedet.

Ulykken skjedde ved rundkjøringen mellom Holmenbrua og Strømsøbrua i Drammen.

Sterkt preget

Medelever og ansatte fra skolen som var i sykkelfølget ble vitne til ulykken, og er sterkt preget.

– Kriseteamet er på skolen og håndterer situasjonen. Deretter legger vi en plan videre med foresatte, ansatte og de som er involvert, sier kommunalsjefen i den aktuelle kommunen til Drammens Tidende.

Bistår i dagene framover

Kommunalsjefen kan ikke bekrefte hvor mange lærere eller ansatte som var med. Nå blir det viktigste å ta vare på alle.

– Alle er veldig preget av den tragiske ulykken. For oss er det viktig at vi legger en plan videre for hvordan vi skal bistå utover dagen og i dagene som kommer, sier kommunalsjefen.

Kriseteamet i kommunen jobber nå med de direkte involverte samt andre elever og ansatte på skolen, i tillegg til foreldre og foresatte.

De planlegger et større informasjonsmøte på skolen i løpet av dagen.

