– Mamma, vi må hjelpe bestefar

Rundt 300–400 nordmenn lever i dag med diagnosen ALS. En sykdom som i økende omfang ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne slik at pasienten gradvis mister kontroll over viljestyrt muskulatur.

Finnes ingen behandling



– Jeg startet med dette fordi bestefaren min fikk ALS. Jeg ønsket å støtte forskningen og tenkte da at armbånd kunne være en måte å gjøre det på, sier Nora.

«FUCK ALS»: På én uke har Nora og Therese samlet inn litt i underkant av 4.000 kroner.

Det finnes i dag ingen behandling som kan helbrede sykdommen. Det beste man kan oppnå er å dempe symptomene og forsinke sykdomsutviklingen.

– Det er viktig å samle inn penger til ALS-forskning. Forskere er avhengig av at enkeltpersoner og bedrifter bidrar, på denne måten kan de forhåpentligvis finne en kur, sier Therese Asbjørnsen, moren til Nora.

Forferdelig sykdom



Årsaken til at vi ikke er dyktigere til å behandle ALS er sannsynligvis at vi vet for lite om sykdomsprosessen og dens årsaker. Det foregår intens forskning på dette – også i Norge – og forhåpentlig vil forskningen bidra til bedre behandlingsmuligheter i framtiden, skriver Helse-Norge om ALS.

– Vi må opplyse og skape bevissthet rundt denne forferdelige sykdommen, sier Therese.

ALS er en sjelden sykdom. I en by med 500.000 innbyggere vil omtrent 12 personer få sykdommen hvert år.