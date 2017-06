100 kommuner på Nav-toppen

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): 20 Nordland-kommuner, 17 Troms-kommuner, 14 kommuner fra Agder-fylkene og 11 kommuner fra Østfold og 10 kommuner fra trøndelagsfylkene inntar de 100 øverste plassene på Navs kommuneliste for ytelser til livsopphold. Det viser en oversikt Nettavisen har laget.



- Vi må være optimistiske og håpe at vi kan få snudd trenden, sier ordfører Inger Løite (Ap) i Gjerstad kommune i Aust-Agder, der én av tre innbyggere får livsoppholdytelser fra Nav.



Lista er rangert etter hvor det er høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder som hver måned mottar støtte til livsopphold.

712.000 nordmenn - 21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 66 år - mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016, viser tall Nav fram mandag.

Som Nettavisen har skrevet, er forskjellene store fra kommune til kommune. Topp 100-lista starter på 26 prosent andel og går opp til 39 prosent.

Best i Bærum, Bykle og Hemsedal

De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra Nav er Bærum (12,4%) i Akershus, Bykle i Aust-Agder (13,3%), Hemsedal i Buskerud (13,6%), Sogndal i Sogn og Fjordane (13,9%) og Asker i Akershus (14,1%).

De fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser er Ballangen i Nordland (39,1%), Dyrøy i Troms (33,5%), Hasvik i Finnmark (33,4%), Gjerstad i Aust-Agder (33,4%) og Lavangen i Troms (33,3%).

Mistet hjørnesteinsbedrift



- Vi har opplevd at viktige industriarbeidsplasser har forsvunnet, og vi er sårbare fordi så mye av industrien er knyttet til oljevirksomheten. Men vi må være optimistiske og håpe at vi kan få snudd trenden, sier ordfører Inger Løite (Ap) i Gjerstad til Nettavisen.

Inger Løite (Ap) er ordfører i Gjerstad kommune i Agder, en av kommunene som kommer høyt på Nav-lista over livsoppholdytelser.

Løite gir ros til Nav og sier de har jobbet bra og peker på at kommunen også har fått statlig drahjelp i form av tiltaksmidler. Samtidig har Gjerstad også vært med på å bosette flyktninger.

Løite peker på at det er flere kommunen i Agder-fylkene som sliter:

- Vi har levekårsutfordringer her, blant annet med flere unge uføre enn vanlig, som er krevende, og vi jobber intenst med dette, sier hun.

Konkursen i industrikonsernet Bandak Group er en av de hendelsene som har rammet Gjerstad. Mange gjersdøler hadde arbeid der.

- Må jobbe oss ut av det



- Det er ikke ukjent for oss at vi sliter med at mange går på Nav. Mye av dette har røtter lang tilbake i tid og henger blant annet sammen med vår historie som en bergverkskommune, uttalte ordfører i Ballangen kommune, Per Kristian Arntzen, til Nettavisen mandag.

Ordføreren understreket at han ikke er fornøyd med å innta plassen som Norges uoffisielle Nav-hovedstad.

- Vi må jobbe oss ut av det, understreket han.

I løpet av hele 2016 mottok i underkant av 1,2 millioner innbyggere ytelser til livsopphold fra NAV for en kortere eller lengre periode. Det tilsvarer hver tredje innbygger i alderen 18-66 år.

39 PROSENT: Ballangen kommune i Ofoten i Nordland havner øverst på lista over kommuner med høy andel Nav-mottakere. Men som Topp 100-lista viser, er det mange som ligger over landsgjennomsnittet på 21 prosent.

Store fylkesvise forskjeller



Det er også store fylkesvise forskjeller på hvor mange som mottar livsoppholdsytelser. I gjennomsnitt mottok 15 prosent av innbyggerne i Oslo slike ytelser hver måned i fjor, etterfulgt av Akershus på 17 prosent og Sogn og Fjordane på 18 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Aust-Agder, hvor 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra Nav.

