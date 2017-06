ANNONSE

1580 dyrleger har skrevet under på et opprop der det hevdes at flere hundetyper blir født med kroniske plager, fordi de er avlet frem for å ha et bestemt utseende, skriver NRK.

Hunder sliter blant annet med ledd i feil vinkler, skjøre knokler, hodeskaller som er for små for hjernen, infeksjoner, pusteproblemer og problemer med å føde naturlig.

- Slik vi ser det, så er det noen oppdrettere som lar det kommersielle gå foran. Ikke alle, men noen oppdrettere gjør det, sier Torill Moseng, president i den norske veterinærforening.

Avl har vært et av temaene på årets veterinærdager i Trondheim denne uken, og foreningen ønsker med oppropet å få oppmerksomhet rundt problematikken for å unngå at dyr fødes til lidelse.

Norsk Kennel Klub, som organiserer hundeeiere og oppdrettere sier i en uttalelse til NRK at de avviser at oppdrettere styres av kommersielle interesser, og ikke hundenes velferd.

Veterinærforeningen mener at hundekjøpere selv må ta ansvar, ved å være mindre opptatt av hundenes utseende, og mer opptatt av helsen når de kjøper hund.