17 år gammel russisk gutt siktet etter funn av hjemmelaget bombe i Oslo

Artikkelen oppdateres.

En 17 år gammel russisk statsborger er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale etter at det ble funnet en bombelignende gjenstand i Oslo. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Sent lørdag kveld stengte politiet i Oslo av et område på Grønland etter funn av mistenkelig gjenstand.

PST kjenner til den unge russiske mannen fra forebyggende arbeid. 17-åringen hadde status som asylsøker. Han kom til Norge sammen med familien sin i 2010.



- Uavklart



PST holder pressekonferanse om saken søndag ettermiddag.

– Det er uavklart om 17-åringen hadde intensjoner om å gjennomføre et terrorangrep, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

PST opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial.

Det er uklart om flere personer var involvert.

PST-sjefen påpeker at det er sannsynlig at angrepene i flere europeiske land den siste tiden skaper smitteeffekt.

PST oppjusterer trusselnivået

PST oppjusterer trusselnivået i Norge for en to måneders periode.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er sannsynlig at et angrep kan gjennomføres i Norge i år.

– Det er sannsynlig at angrepene de siste årene i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper smitteeffekt også i Norge hos personer med islamistiske sympatier. Demonstrasjoner av hvor enkelt slike angrep kan gjennomføres gjør at andre kan se at det er mulig å gjennomføre noe lignende, sier Bjørnland på pressekonferansen.

Fikk tips



PST-SJEF_ Benedicte Bjørnland orienterer pressen i forbindelse med gårsdagens pågripelse på Grønland i Oslo og det generelle trusselbildet mot Norge under en pressekonferanse i Nydalen søndag ettermiddag.

Politiet fikk tips fra publikum om 17-åringen, som oppførte seg mistenkelig. Politiet rykket ut og pågrep den unge mannen.

Deretter ble det satt opp sperringer rundt området. Bombegruppa ankom senere stedet og uskaddeliggjorde gjenstanden. Det skal ha vært snakk om en boks på rundt 30 x 30 centimeter.

Den russiske 17-åringen er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale etter straffelovens paragraf 142, som går ut på ulovlig befatning med eksplosivt materiale.

– Det er ikke avklart om han har vært alene om forholdet han er siktet for, sier Aalling.

Bjørnland får spørsmål fra pressen om politiet avverget et terrorangrep i Norge.



- Det er for tidlig å si. Det vil etterforskningen vise, svarer Bjørnland.

GRØNLAND: Politiet sperret av et område på Grønland etter funn av bombelignende gjenstand på Grønland lørdag kveld.