17-åring med sprengladning fengslet i to nye uker

ANNONSE

17-åringen har også brev- og besøkskontroll og medieforbud i fengslingsperioden, skriver NRK.

Siktede tar betenkningstid. Forsvareren hans Aase Karine Sigmond sier til NRK at hennes klient fortsatt nekter straffskyld og at han ikke har hatt til hensikt å skade noen. PST sier at mistanken mot 17-åringen er styrket.

Lørdag 8. april ble et større område på Grønland i Oslo sperret av etter funn av en bombelignende gjenstand ved Vaterlands bro. Samtidig ble en 17 år gammel russisk statsborger pågrepet.

Han har sittet i varetekt siden hendelsen, siktet for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven. PST kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.