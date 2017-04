17. mai-feiringen kan være et terrormål

ANNONSE

I denne perioden er det flere høytidsdager og merkedager, noe som kan være typiske mål for terrorister.

– Terrorister er opptatt av symbolisme, og det kan ligge mye symbolikk i å foreta seg noe på dager som nasjonaldager og større markeringer, sier forsker Cato Hemmingby ved Politihøgskolen, til NRK.

– Det kan være store folkemengder andre dager i året også, men det kan nok være aktører som er mer motivert til å gjøre noe på en merkedag som en nasjonaldag, fordi de da får den ekstra symbolikken terrorister kan være ute etter, sier forskeren.

Siktet etter terrorlovgivning

Lørdag ble en 17 år gammel gutt pågrepet med en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo sentrum. Han er russisk statsborger som fikk oppholdstillatelse i Norge i 2010.

17-åringen ble søndag siktet etter straffelovens paragraf 142 a), i kapittelet om terrorlovgivning. Øvre strafferamme er 15 års fengsel.

Mannen nekter straffskyld etter siktelsen, opplyser hans forsvarer Aase Karine Sigmond.

Terror i Stockholm

Fredag ettermiddag ble det også utført en terroraksjon i Stockholm, da en usbekisk mann kapret en lastebil og kjørte inn i folkemengder i travle Drottninggatan.

Fire mennesker er bekreftet drept, i tillegg ble minst 15 personer skadd. Flere personer er pågrepet og 39-åringen Rakhmat Akilov er siktet for å være hovedpersonen bak terroraksjonen.

Akilov har erkjent det straffbare forholdet. Han var utvist fra Sverige, men jobbet og sendte penger til sin kone og fire barn i Usbekistan. Han skal også ha hyllet terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS) i sosiale medier.

I PSTs siste årlige rapport om trusselvurdering, fra februar, skriver de at islamister fortsatt er den største trusselen mot Norge og at et angrep i Norge «er mulig».

Etter terrorhendelsen i Stockholm og bombehendelsen i Oslo oppjusterte PST trusselnivået mot Norge søndag, for de to kommende månedene. PST mener at det nå «er sannsynlig» med angrep i Norge i løpet av 2017.





Prioriterer trygghetstiltak

Leder for 17. mai-komiteen i Oslo, Bjørnar Moxnes, sier de legger opp til en flott feiring av 17. mai, med barnetog som vanlig.

– Så vil politiet gjøre de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen. Det har vi full tillit til at de gjør på en god måte, sier Moxnes.

Ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus påpeker at angrep ved høytidsdager er noe IS oppfordrer til, og at det dermed er helt naturlig at PST særlig frykter terror på slike dager. PST har tidligere vurdert det som "mulig" at Norge kan bli utsatt for terror i 2017, nå mener de det er sannsynlig.

