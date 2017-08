Aldri før har Utrykningspolitiet (UP) på Vestlandet tatt så mange i trafikken på én sommer. 172 mistet førerkortet i løpet av juni og juli.

UP Vest har økt bemanningen i sommer. En statistikk de har ført for juni og juli viser at 2.952 råkjørere ble tatt, hvorav 172 mistet førerkortet, ifølge Bergens Tidende.

Samtidig har 81 bilister blitt tatt for ruskjøring. Over 600 har fått reaksjon for annen ulovlig atferd bak rattet, mest for bruk av mobil.

De høye tallene er blant annet et resultat av økt mannskap ute på veiene. Relativt sett er det en nedgang i tallene, mener distriktsleder Terje Oksnes for UP på Vestlandet.

