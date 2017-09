18-åring dømt til fengsel for drapsforsøk inne på internatskole

En 18-åring er dømt til 4,5 års fengsel for å ha knivstukket ekskjæresten inne på en kristen videregående skole i Aust-Agder. Begge var elever ved skolen.

Hendelsen skjedde i desember i fjor på internatskolen KVS Bygland.

Den tiltalte 18-åringen erkjente i retten å ha knivstukket medeleven minst seks ganger, men nektet straffskyld for drapsforsøk. Han forklarte i retten at han ble påvirket av stemmer i hodet og mente at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Dette fester ikke retten lit til, og dømte 18-åringen til fire og et halvt års fengsel. I tillegg må han betale 150.000 kroner i oppreisning til offeret, ifølge Fædrelandsvennen.

Retten har under tvil kommet fram til at det ikke er grunnlag for å dømme 18-åringen til forvaring, slik påtalemyndigheten la ned påstand om.

Tiltalte og offeret var kjærester da de begynte på skolen høsten 2016, men etter hvert tok forholdet slutt.

– Det var mye fram og tilbake. Vi kranglet, skværet opp, kranglet og skværet opp igjen, sa kvinnen da hun forklarte seg i Kristiansand tingrett.

Hun fortalte at hun hadde vært redd for 18-åringen i tiden før knivstikkingen.

