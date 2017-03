19-åring tiltalt for voldtektsforsøk etter angrepet på Monica

ANNONSE

Det er kommet frem i etterforskningen mot den som nå er varetektsfengslet i ytterligere fire uker, skriver BA.

Monica Reistad (30) var på vei hjem da mannen plutselig dukket opp foran henne i mørket i krysset mellom Rosenbergsgaten og Sigurds gate natt til 27. oktober.

Mannen, som ifølge tiltalen prøvde å voldta henne, ble rasende sint da hun gjorde motstand.

– Slo flere ganger

– Det er det sinteste blikket jeg har sett. Jeg kjente først et slag i ansiktet, så ble alt helt hvitt. Jeg falt bakover mot et gjerde og ble sittende. Så slo han meg flere ganger, sa hun til BA noen dager etter hendelsen.

Et bilde fra et overvåkingskamera ved inngangspartiet til en bygård satte politiet på sporet av den mannen, skriver avisen.

19-åringen har erkjent straffskyld for volden, og har forklart at han var ruset og frustrert og at Reistad var et tilfeldig offer. Han avviser at han forsøkte å voldta henne.

Kvinne kontaktet politiet

Under etterforskningen kom det frem nye opplysninger.

En 23 år gammel kvinne kontaktet politiet da hun leste om saken i mediene. Hun syntes både beskrivelsen av 19-åringen og overvåkningsbildet passet med den personen som tok tak i henne i Nøstegaten nesten tre døgn tidligere, mandag 24. oktober ved 1945-tiden om kvelden.

Da kvinnen leste om overfallet og så bildet i avisen, kontaktet hun politiet.

Hun plukket ut 19-åringen som én av tre i fotokonfrontasjon (totalt tolv bilder).

I avhør forklarte hun at noen «tok grabbetak, hardt og vondt, i rumpen, slik inn mot bena».

Nå er han av statsadvokaten i Hordaland også tiltalt for dette forholdet som blir kategorisert som «en seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det».

Han er også tiltalt for trusler mot en fengselsbetjent i Vik fengsel i januar i år, skriver BA.

– Mangler impulskontroll

19-åringen har sittet varetektsfengslet siden arrestasjonen i fjor høst.

Retten mener det er fare for gjentakelse av straffbare handlinger.

«Hendelsene viser at siktede har en lav terskel for å bruke grov vold og at han mangler impulskontroll», skrev tingretten.

