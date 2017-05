20-åring tilstår å ha voldtatt lillebroren

ANNONSE

SKIEN (ta.no): Da tingrettsdommer Anne Elisabeth Landsverk spurte om tiltalte erkjente straffskyld for denne tiltaleposten, svarte han "ja", skriver Telemarksavisa.

20-åringens forsvarer, Andreas Nyhaug, sa i retten at tilståelsen kom sent fredag kveld på hans kontor.

- Han er derfor ikke avhørt av politiet om dette, sa Nyhaug.

Den 20 år gamle mannen er tiltalt for å ha voldtatt en mindreårig bror flere ganger, i perioden fra mai 2015 til oktober 2015. Overgrepene skal ha skjedd i familiens hjem et sted i Telemark. Like forut for dette så kom familien som kvoteflyktninger til Norge.

Foruten om voldekt og incest, er 20-åringen tiltalt for mishandling av mora og flere søsken. Dette nektet han straffskyld for. Advokat Nyhaug forklarte at klienten hans erkjenner noe vold, men at han ikke er enig i at den rammes av den gamle straffelovens paragraf 219.

- EN TRIST SAK

Aktor i saken, statsadvokat Håvard Kalvåg, sa at det er satt av fem dager til rettssaken, da han holdt sitt innledningsforedrag mandag formiddag.

- Det er en trist sak som dere skal være vitne til å høre om disse dagene. Det er ikke uvanlig at dere hører triste saker. Men som dere ser, så er det en sønn som er tiltalt for å begå straffbare handlinger overfor sin egen familie, sa Kalvåg.

Retten vil mandag se videopptak av dommeravhør av den fornærmede gutten, som var rundt 10 år da overgrepene skal ha skjedd.

Mora til både den tiltalte og den fornærmede gutten sitter i retten med bistandsadvokat Johan Tønnes Løchstøer, samt en tolk. I tillegg er spesialist i psykiatri, Arvid Nedal, tilstede. Han og en annen rettspsykiater har vurdert den tiltaltes tilregnelighet.

Den tiltalte 20-åringen har også hjelp av en tolk.

Aktor, statsadvokat Håvard Kalvåg, sa at familien fikk mye hjelp av flyktningtjenesten og barnevernet da de ble bosatt i en kommune i Telemark. Og det var barnevernet som anmeldte saken til politiet i slutten av 2015.